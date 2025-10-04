MLB playoffs | Cachorros de Chicago vs Cerveceros de Milwaukee EN VIVO por TVMAX

Panamá/Esta tarde, la rivalidad de la División Central de la Liga Nacional alcanza un punto de ebullición inédito, pues los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee se enfrentan por primera vez en la postemporada.

El telón se levanta en el American Family Field, con el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS).

Milwaukee se presenta como el "mejor equipo de béisbol" de la temporada, habiendo ganado la división por tercer año consecutivo y la cuarta vez en cinco años, además de ostentar el mejor récord de las Grandes Ligas.

Sin embargo, la ventaja mental podría residir en Chicago, que se llevó la serie de temporada particular 7-6. El ambiente es tenso y familiar; de hecho, el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, y el de los Cachorros, Craig Counsell, comparten una historia que se remonta a 1989 en Notre Dame, y luego pasaron ocho temporadas juntos en el dugout de Milwaukee.

A pesar de ser los líderes de la Liga Nacional, el skipper Murphy declaró que es "perfecto" que nadie en la televisión considere a los Cerveceros como favoritos, señalando que ni siquiera están en el top five de los pronósticos.

Duelo de Pitcheo: Boyd vs. Peralta

Los Cachorros sorprendieron al nombrar al zurdo veterano Matthew Boyd (14-8, 3.21 ERA) como abridor para el Juego 1. Boyd viene de una salida sólida en el Wild Card ante los Padres, donde lanzó 4 1/3 entradas y solo 58 lanzamientos, permitiéndole el regreso con descanso corto para esta crucial apertura.

Por Milwaukee, sube al montículo el derecho Freddy Peralta (17-6, 2.70 ERA). Peralta lideró la Liga Nacional en victorias y fue la ancla de la rotación cervecera, especialmente cuando el equipo sufrió con siete abridores en la lista de lesionados en abril. Peralta ha tenido éxito relativo contra los Cachorros este año, con foja de 3-1 y 3.43 ERA en cuatro aperturas.

Alineaciones y Ajustes

La decisión de Counsell de ir con el zurdo Boyd obligó a Milwaukee a ajustar su ofensiva. La estrategia de usar a Christian Yelich como primer bate se descartó, moviéndolo al cuarto puesto (DH). En cambio, los Cerveceros inician con Jackson Chourio (LF) en el tope del orden, seguido por Brice Turang (2B) y William Contreras (C).

Los Cachorros han movido a Ian Happ un par de puestos abajo, mientras que Kyle Tucker y Seiya Suzuki escalaron en la alineación. El orden de Chicago comienza con Michael Busch (1B) y Nico Hoerner (2B).

Jugadores a Observar

En el clutch, hay nombres destacados. El jardinero derecho de los Cachorros, Seiya Suzuki, está "encendido," terminando la temporada regular con una racha de cuatro juegos conectando homeruns (cinco en total) y empalmando otro en el Juego 1 del Wild Card. Del lado cervecero, el segunda base Brice Turang ha sido el mejor bateador en la recta final, promediando .321/.399/.580 en sus últimos 52 juegos, y bateando .348 contra los Cachorros en 2025.

Los bullpens también serán clave. Milwaukee recupera a su cerrador All-Star Trevor Megill (distensión en el flexor), quien se declaró listo tras el bye. Los Cachorros no tienen un cerrador definido, y Counsell utiliza a sus lanzadores de manera creativa. La única preocupación notable por lesiones es la ausencia de Brandon Woodruff (desgarro del dorsal derecho) para la NLDS, aunque podría volver si el equipo avanza.

Este enfrentamiento tiene sabor a revancha. La última vez que estos equipos jugaron con postemporada en juego fue el histórico Juego 163 de 2018, que terminó con la victoria de Milwaukee y el título divisional. Los Cachorros tienen ahora la oportunidad de vengar esa derrota.

Con información de MLB.