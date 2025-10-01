MLB resultado: Guardianes empatan la serie contra Tigres luego de un despertar al bate

Panamá/Los Guardianes de Cleveland han rugido en casa para mantenerse con vida en la postemporada.

Con una explosión de poder en la octava entrada, doblegaron a los Tigres de Detroit 6 carreras por 1 y forzaron un tercer y definitivo juego en la Serie de Comodines de la Liga Americana.

El Grito de un Héroe: "¡Playoff Rocchio" se agiganta

La tensión era palpable en el Progressive Field hasta la parte baja de la octava entrada. Fue entonces cuando Brayan Rocchio, de 24 años, se paró en la caja de bateo y cambió el destino del partido y de la serie.

El joven venezolano conectó un batazo profundo hacia el jardín derecho. Por un instante, se inclinó hacia atrás, siguiendo la trayectoria de la pelota con la mirada. Cuando esta finalmente aterrizó en las gradas, el estadio estalló en un frenesí. Rocchio no pudo contener la emoción: soltó un grito primal mientras doblaba por la primera base, un desahogo que representó el sentir de toda una ciudad.

Este no fue un jonrón cualquiera. El tablazo de Rocchio marcó un hito en los anales de Cleveland: fue el primer cuadrangular para tomar la ventaja en la octava entrada o más tarde en un juego de eliminación en toda la historia de postemporada del equipo. La leyenda del "Playoff Rocchio" acababa de escribir su capítulo más glorioso hasta la fecha.

El jonrón de Rocchio fue la chispa que encendió la pradera. Tras su batazo, los Guardians desataron un rally de cinco carreras, incluyendo otros dos cuadrangulares, para sentenciar el encuentro y asegurar que su mágica temporada continuara al menos un día más.

Ahora, todo se decidirá este jueves en un duelo a vida o muerte. Los Guardians se unen a un selecto grupo de equipos que, tras perder el primer juego de una Serie de Comodines, lograron forzar un tercer partido en casa. La mesa está servida para un final de infarto en Cleveland.