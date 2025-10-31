MLB Serie Mundial 2025 Dodgers vs Azulejos: Previa del juego 6 que se jugará en Toronto

El juego 7 de la Serie Mundial Dodgers vs Azulejos (de ser necesario) EN VIVO por TVMAX y TVN Pass el sábado 1 de noviembre desde las 7:00 pm.

Panamá/Esta noche, el Rogers Centre será testigo de una atmósfera electrizante, ya que los Toronto Blue Jays se encuentran al borde de la gloria, buscando asegurar su primer título de Serie Mundial en 32 años.

Después de una extenuante victoria de los Dodgers en 18 episodios en el Juego 3 que parecía definir el clímax de esta serie, los Azulejos han respondido de manera formidable. Desde entonces, han superado a los Dodgers 12-3 en los últimos dos partidos y han demostrado ser el equipo superior en "todas las formas posibles".

El desafío para los Dodgers es monumental. Para mantener viva su temporada, requieren dos victorias, y la primera misión recae en su as abridor.

Yamamoto: ¿El Salvavidas de los Dodgers?

Si se necesitara un lanzador abridor para salvar una temporada en un solo juego, ese hombre sería Yoshinobu Yamamoto. El lanzador de Los Ángeles ha revivido la "Edad del Lanzador Abridor" en la última quincena, lanzando dos juegos completos consecutivos: un juego de tres hits contra los Brewers en el Juego 2 de la NLCS y un juego de cuatro hits contra los Jays en el Juego 2 de esta Serie Mundial. La única victoria de los Dodgers que no fue aquella maratón de 18 episodios fue precisamente la que Yamamoto dominó a los Blue Jays.

Dada la reciente paliza que ha recibido el bullpen de los Dodgers en los últimos juegos, el equipo no tiene más remedio que pedirle a Yamamoto que repita su hazaña. Sus dos últimas aperturas han sido catalogadas entre las tres mejores de toda su carrera en MLB, según el Game Score. Esto plantea dos posibilidades: o está alcanzando su punto máximo absoluto, o esta dominación es insostenible. La única esperanza de los Dodgers es rogar a los Dioses del Béisbol que se trate de lo primero.

Gausman: La Cita con la Historia

En la lomita opuesta estará Kevin Gausman para Toronto. A pesar de ser un lanzador destacado durante años, no siempre se le da el crédito que merece. Gausman ha sido una fuerza estabilizadora en la rotación de Toronto desde 2022, terminando dos veces entre los 10 primeros en la votación del Premio Cy Young de la Liga Americana.

Ya es parte de la historia de los Blue Jays, ocupando el séptimo lugar en strikeouts de todos los tiempos en la franquicia y el primero en WHIP. Aunque Yamamoto acaparó los reflectores, Gausman lo igualó durante seis innings en el Juego 2 antes de permitir dos jonrones solitarios en el séptimo. Esta noche, frente a una multitud fervorosa en el Rogers Centre, Gausman tiene la oportunidad de trascender y convertirse en una leyenda de la franquicia, entregando el campeonato a una afición hambrienta y a "un país entero".

¿Qué le Pasó a la Alineación Estelar de los Dodgers?

Una de las narrativas más preocupantes para Los Ángeles es el colapso de su alineación, cuyos defectos vistos de abril a septiembre están resurgiendo en el peor momento posible. Si bien Shohei Ohtani está "machacando todo," y Freddie Freeman y Teoscar Hernández han sido sólidos, el resto de la ofensiva ha sido un desastre.

Las estrellas están fallando: Mookie Betts batea 3 de 23 sin hits de extra base y un OPS de .361, admitiendo que ha estado "simplemente terrible". Max Muncy está 3 de 20, Will Smith batea .238 con un solo hit de extra base, y Tommy Edman está 3 de 21. Considerando cómo están bateando el resto de los jugadores, los Blue Jays podrían considerar desafiar a cualquier bateador que no sea Ohtani.

Los Dodgers necesitan desesperadamente un héroe ofensivo. Un nombre a seguir es Max Muncy, quien ha conectado cuatro cuadrangulares en 21 turnos al bate de por vida contra Gausman. Los Ángeles debe rogar que esa tendencia continúe para forzar un Juego 7.

Con información de MLB.