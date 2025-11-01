MLB Serie Mundial 2025 Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto juego 7 previa y lanzadores probables

Panamá/El béisbol nos ha brindado el máximo espectáculo posible. Tras una intensa batalla que ha llevado a estos Dodgers de Los Ángeles y a los Azulejos de Toronto al límite físico, mental y emocional, toda la temporada se reduce a un solo Juego 7.

La cita histórica es esta noche de sábado en el Rogers Centre, con el primer lanzamiento programado para las 7 p.m. en exclusiva por TVMAX y TVN Pass.

Otras noticias: MLB Serie Mundial 2025 resultado| Dodgers vs Azulejos: Los Ángeles acorrala a Toronto y lo lleva al Juego 7

Los Dodgers forzaron este enfrentamiento culminante gracias a su victoria 3-1 en el Juego 6 del viernes por la noche, un partido que terminó con la primera jugada de doble play 7-4 en la historia de la postemporada para poner fin a un juego.

Otras noticias: MLB Serie Mundial 2025 Dodgers vs Azulejos | Pocos lo han logrado: la difícil misión de remontar un 2-3

Duelo de Ases Históricos en la Loma

El clímax de esta Serie Mundial nos regala un enfrentamiento monticular de alto calibre entre figuras que probablemente terminarán en el Salón de la Fama:

• Azulejos (TOR): El derecho Max Scherzer subirá al montículo. A sus 41 años y 97 días, Scherzer se convertirá en el lanzador de mayor edad en abrir un juego de la Serie Mundial en la modalidad de “el ganador se lo lleva todo”. Este será su noveno juego decisivo en la postemporada (un récord). Ya inició el último Juego 7 de la Serie Mundial que se celebró en 2019. El veterano permitió tres carreras en 4 1/3 entradas en el Juego 3 de esta serie.

• Dodgers (LA Dodgers): Aunque no es oficial, múltiples reportes indican que el as Shohei Ohtani (quien parece ser el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2025) será el abridor. La estrategia de usar a Ohtani como abridor (opener) con poco descanso le permitiría a Los Ángeles utilizarlo en el montículo sin tener que sacrificar su papel como bateador designado (DH). Ohtani ya igualó el récord de home runs en una sola postemporada de la franquicia con ocho.

Narrativas y Estadísticas Que Definen la Noche

La temporada se decide en un solo juego "por todas las canicas".

• Buscando la Dinastía vs. Rompiendo la Sequía: Los Dodgers están tratando de convertirse en los primeros campeones repetidos de la MLB desde los Yankees de 1998-2000. Los Azulejos, por su parte, buscan su primer título desde 1993, completando una notable remontada desde el último lugar en 2024.

• El Desgaste Récord: Esta ha sido una serie con una cantidad épica de béisbol, incluyendo un extenuante Juego 3 de 18 entradas. Los 141 innings lanzados en total en esta Serie Mundial superarán el récord de 1924 (133 2/3) para una Serie Mundial de siete juegos.

• Récord de Postemporada: Esta es la séptima serie que llega a la distancia máxima en esta postemporada, dos más que en cualquier otra anterior.

• Doble Desafío: Los Azulejos se convierten en el sexto equipo en la historia de la MLB en jugar dos Juegos 7 en una misma postemporada (tras haber jugado uno en la Serie de Campeonato de la Liga Americana). De los cinco equipos anteriores, solo dos ganaron ambos para llevarse la Serie Mundial (los Astros de 2017 y los Reales de 1985).

• El Hombre Detrás del Plato: El receptor de los Dodgers, Will Smith, terminará con al menos 70 entradas detrás del plato en esta Serie, superando a Muddy Ruel (1924) como el que más ha atrapado en una Serie Mundial de siete juegos.

Directores Técnicos y el Factor Bullpen

Ambos managers han estado aquí antes y están listos para utilizar todos los recursos a su disposición.

• Dave Roberts (Dodgers): Roberts (quien rompió el empate con Bobby Cox con su victoria 68 en postemporada en el Juego 6) dirigirá su noveno juego de "el ganador se lo lleva todo", empatando el segundo lugar histórico. Roberts tiene un excelente récord de 6-2 en esos juegos. Él confía en la capacidad de sus jugadores. El bullpen de los Dodgers tendrá a todos disponibles, excepto a Yamamoto, incluyendo a Tyler Glasnow para entradas largas.

• John Schneider (Azulejos): El manager de los Azulejos instó a los aficionados a "ser ruidosos, ser alborotadores" para el partido. Su bullpen también está completo, con Louis Varland disponible (quien empató el récord histórico de postemporada al lanzar en 14 de los 17 juegos de los Azulejos). El cerrador Jeff Hoffman y Chris Bassitt jugarán papeles cruciales.

Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos) sigue siendo considerado el bateador más peligroso restante en la Serie Mundial y busca su momento icónico en casa. Por el lado de los Dodgers, Ohtani (1.472 OPS desde la NLDS) y Will Smith (.810 OPS) son los que están encendidos ofensivamente. Además, se espera que George Springer (Azulejos) sea el bateador designado a pesar de su molestia en el costado derecho.

Con información de MLB