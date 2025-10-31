EN VIVO MLB Serie Mundial 2025| Dodgers vs Azulejos: Juego 6 del 'Clásico de Otoño'

Las emociones del béisbol de las Grandes Ligas se viven a través de TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/La Serie Mundial 2025 vuelve a Toronto, Canadá. Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto miden fuerzas en el sexto partido de ese enfrentamiento cuyo escenario es el Rogers Centre.

En la parte alta del tercer episodio, el marcador está 0-0.

Previa

El equipo de Toronto ganó dos de tres partidos en el Dodger Stadium y tiene la ventaja en la serie, por tres triunfos y dos derrotas. Su objetivo para este cotejo es conseguir la victoria que necesita para coronarse campeón y celebrar con sus fanáticos la conquista de la tercera Serie Mundial de su historia.

El conjunto de Los Ángeles está entre la espada y la pared en estos momentos ya que una derrota acabará con la ilusión de repetir como campeón en el béisbol de las Grandes Ligas, algo que no ocurre desde hace 25 años cuando los Yankees de Nueva York completaron un triplete de títulos en los años 1998,. 1999 y 2000.

La falta de un bateo efectivo ha afectado a los dirigidos por Dave Roberts. La prueba de ello es que batean para un promedio de .201 en esta Serie Mundial.

Abridores

Los lanzadores Yoshinobu Yamamoto y Kevin Gausman son los asignados para abrir este partido por los Dodgers y los Azulejos, respectivamente.

Ambos se vuelven a enfrentar tras el segundo juego de la serie realizado el sábado 25 de octubre. Yamamoto (12-8, 2.49 de efectividad) trabajó los nueve episodios y se acreditó el triunfo del elenco californiano, por 5 carreras a 1. En esa oportunidad toleró cuatro imparables y una anotación y propinó ocho ponches.

Gausman (10-11, 3.59 de efectividad) vuelve tras una buena presentación en el segundo encuentro, aunque cargó con la derrota de Toronto. Esa vez logró contener a sus rivales en seis episodios y dos tercios, pero fue castigado en la séptima entrada donde recibió dos cuadrangulares y no pudo sacas outs. Su faena se resumió a cuatro hits y tres carreras con seis ponches.

Alineaciones

Los Dodgers colocan a Mookie Betts como cuarto bateador y Will Smith pasa a ser el segundo en el orden ofensivo. Además incluye a Miguel Rojas como noveno bateador y defensor de la segunda base.

Los Azulejos traen de vuelta a Nathan Lukes quien será el segundo bateador tras quedar en el banco de suplentes durante el quinto juego. Además recuperan a su bateador designado George Springer quien se ausentó de los dos últimos encuentros por lesión.

Dodgers

Shohei Ohtani, DH Will Smith, C Freddie Freeman, 1B Mookie Betts, SS Teoscar Hernández, RF Max Muncy, 3B Enrique 'Kiké' Hernández, LF Tommy Edman, CF Miguel Rojas, 2B

Lanzador abridor: Yoshinobu Yamamoto

Azulejos

George Springer, BD Nathan Lukes, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Bo Bichette, 2B Daulton Varsho, CF Alejandro Kirk, C Addison Barger, RF Ernie Clement, 3B Andrés Giménez, SS

Lanzador abridor: Kevin Gausman