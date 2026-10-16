MLB | Los Guardianes buscan acorralar a los Rays de Tampa Bay en Cleveland

¡LA CONTIENDA SIGUE! Rays vs Guardianes, sintoniza el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el viernes 16 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los Guardianes de Cleveland saldrán este viernes al Progressive Field con la oportunidad de colocar a los Rays de Tampa Bay al borde de la eliminación en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS).

Tras tomar ventaja de 2-1 en la serie con una apretada victoria 3-2 en el Juego 3, el equipo de Cleveland intenta mantener el impulso ante su afición.

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Duelo en la lomita: Juego de bullpen contra efectividad comprobada

Guardians de Cleveland: Apostarán por un "juego de bullpen" iniciado por el derecho Shawn Armstrong en calidad de opener. Armstrong ha estado intratable en la postemporada, permitiendo solo un imparable en 5.1 entradas sin carreras . Detrás de él, el mánager Stephen Vogt dispone del zurdo Joey Cantillo para trabajar entradas largas, además de los diestros Tanner Bibee y Slade Cecconi para completar los 27 outs.

Apostarán por un iniciado por el derecho en calidad de opener. Armstrong ha estado intratable en la postemporada, permitiendo solo . Detrás de él, el mánager Stephen Vogt dispone del zurdo para trabajar entradas largas, además de los diestros y para completar los 27 outs. Rays de Tampa Bay: Confiarán la responsabilidad al derecho Nick Martinez, quien tiene un antecedente impecable frente a Cleveland esta campaña al registrar 13 entradas en blanco en dos aperturas durante la temporada regular.

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La ofensiva de Tampa Bay urgida de ajustes

El mánager de los Rays, Kevin Cash, fue contundente al señalar que su alineación necesita reaccionar tras sufrir 13 ponches en el tercer encuentro. La presión recae sobre la parte alta del orden al bate (Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero), que se combinó para batear de 1-12 en el juego anterior. Caminero, quien se fue de 4-0 con cuatro ponches, busca dejar atrás ese mal episodio y convertirse en el factor determinante que su equipo necesita. Por su parte, el jardinero Chandler Simpson se mantiene como el bate más encendido de Tampa Bay tras conectar un triple remolcador de dos carreras en el último juego.

Alineaciones probables

Guardians de Cleveland:

Steven Kwan (LF) José Ramírez (3B) Chase DeLauter (RF) Jo Adell (DH) Nathaniel Lowe (1B) Travis Bazzana (2B) Patrick Bailey (C) Petey Halpin (CF) Brayan Rocchio (SS)

Rays de Tampa Bay: