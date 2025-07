MLB noticias| Emmanuel Clase: Guardianes separan temporalmente a su cerrador por esta razón

El béisbol de las grandes ligas EN VIVO por TVMAX este martes 29 de julio desde las 6:40 pm Red Sox vs Twins.

Estados Unidos/El cerrador de los Guardianes de Cleveland, el dominicano Emmanuel Clase, ha sido puesto en licencia administrativa no disciplinaria hasta el 31 de agosto "mientras MLB continúa su investigación de apuestas deportivas”, dijo la liga en un comunicado el lunes.

El comunicado completo dice: "Según un acuerdo con la MLBPA, el lanzador de los Guardianes, Emmanuel Clase, ha sido puesto en licencia remunerada no disciplinaria hasta los juegos del 31 de agosto, mientras MLB continúa su investigación sobre apuestas deportivas. No haremos más comentarios hasta que la investigación haya sido completada".

El abridor de los Guardianes, Luis Ortiz, fue puesto previamente en licencia remunerada no disciplinaria hasta la pausa del Juego de Estrellas el 3 de julio. El 18 de julio, su licencia fue extendida hasta el 31 de agosto.

Los Guardianes emitieron un comunicado tras el anuncio sobre Clase.

"Los Guardianes han sido notificados por MLB que, como parte de su investigación de apuestas deportivas, Emmanuel Clase ha sido puesto en licencia remunerada no disciplinaria según un acuerdo con la Asociación de Jugadores. Hemos sido informados de que no se espera que otros jugadores o personal del club se vean afectados. Los Guardianes no están autorizados a hacer más comentarios en este momento y respetarán el proceso de investigación confidencial de la liga mientras continuamos cooperando plenamente".

Mientras están de licencia, a Clase y Ortiz se les permite el contacto con la organización, pero no tienen acceso a las instalaciones del equipo.

Clase está en su quinta temporada con Cleveland. Ha dejado una efectividad de 3.23 en 47.1 innings en 48 apariciones esta temporada.

La licencia administrativa no disciplinaria en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) es una medida provisional que permite a la liga apartar temporalmente a un jugador del equipo sin que eso implique una sanción formal o una admisión de culpa.

Características clave

Duración inicial: Hasta 7 días, pero puede extenderse con el consentimiento del sindicato de jugadores (MLBPA).

Hasta 7 días, pero puede extenderse con el consentimiento del sindicato de jugadores (MLBPA). Con goce de sueldo: El jugador sigue recibiendo su salario y acumulando tiempo de servicio en MLB .

Motivo común: Se utiliza generalmente cuando un jugador es investigado por violencia doméstica, agresión sexual o abuso infantil, bajo la Política Conjunta sobre Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil adoptada en 2015.

No equivale a castigo: No implica que el jugador sea culpable o inocente; es simplemente una pausa mientras se investiga.

¿Por qué existe?

Para permitir una investigación completa e imparcial por parte de MLB sin que el jugador esté participando activamente en juegos.

sin que el jugador esté participando activamente en juegos. Protege tanto la integridad del proceso como la imagen de la liga.

Ejemplo

Un jugador es acusado de violencia doméstica. Mientras MLB y las autoridades investigan, la liga lo coloca en licencia administrativa no disciplinaria. Si después se determina que violó la política, entonces MLB podría imponer una suspensión disciplinaria formal sin goce de sueldo.

Información de Tim Stebbins (MLB.com)