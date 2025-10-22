MLB noticias| Estos son los finalistas al Bate de Plata de la Liga Nacional 2025

Dodgers vs Azulejos, Juego 1 de la Serie Mundial 2025, el viernes 24 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Louisville Slugger anunció el miércoles a los finalistas de la Liga Nacional para el Premio Bate de Plata 2025. Los finalistas de la Liga Americana se revelarán el jueves.

Los ganadores de la Liga Nacional se anunciarán el jueves 6 de noviembre a las 6 p.m. ET, y los de la Liga Americana la noche siguiente a la misma hora, a través de la transmisión The Baseball Insiders en YouTube.

Los finalistas y ganadores por posición se determinan mediante una votación de los mánagers y coaches de la Liga Nacional, quienes emiten votos para los jugadores de cada posición en su liga. Cada equipo de la Nacional cuenta con cuatro (4) votos: el manager y tres coaches designados por el club. Las votaciones se basan en una combinación de estadísticas ofensivas, como OPS, OPS+, jonrones, carreras impulsadas, promedio de bateo, bases totales y carreras anotadas, además de la impresión general de los managers y coaches sobre el valor ofensivo global de cada jugador.

Finalistas (en orden alfabético):

Primera base: Pete Alonso (Mets de Nueva York), Freddie Freeman (Dodgers de Los Ángeles), Matt Olson (Bravos de Atlanta)

Pete Alonso (Mets de Nueva York), Freddie Freeman (Dodgers de Los Ángeles), Matt Olson (Bravos de Atlanta) Segunda base: Nico Hoerner (Cachorros de Chicago), Ketel Marte (Diamondbacks de Arizona), Brice Turang (Cerveceros de Milwaukee)

Nico Hoerner (Cachorros de Chicago), Ketel Marte (Diamondbacks de Arizona), Brice Turang (Cerveceros de Milwaukee) Tercera base: Matt Chapman (Gigantes de San Francisco), Manny Machado (Padres de San Diego), Max Muncy (Dodgers de Los Ángeles), Austin Riley (Bravos de Atlanta)

Matt Chapman (Gigantes de San Francisco), Manny Machado (Padres de San Diego), Max Muncy (Dodgers de Los Ángeles), Austin Riley (Bravos de Atlanta) Campocorto: Francisco Lindor (Mets de Nueva York), Geraldo Perdomo (Diamondbacks de Arizona), Trea Turner (Filis de Filadelfia)

Francisco Lindor (Mets de Nueva York), Geraldo Perdomo (Diamondbacks de Arizona), Trea Turner (Filis de Filadelfia) Jardineros: Corbin Carroll (Diamondbacks de Arizona), Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago), Juan Soto (Mets de Nueva York), Kyle Stowers (Marlins de Miami), Kyle Tucker (Cachorros de Chicago), James Wood (Nacionales de Washington)

Corbin Carroll (Diamondbacks de Arizona), Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago), Juan Soto (Mets de Nueva York), Kyle Stowers (Marlins de Miami), Kyle Tucker (Cachorros de Chicago), James Wood (Nacionales de Washington) Receptor: William Contreras (Cerveceros de Milwaukee), Hunter Goodman (Rockies de Colorado), Will Smith (Dodgers de Los Ángeles)

William Contreras (Cerveceros de Milwaukee), Hunter Goodman (Rockies de Colorado), Will Smith (Dodgers de Los Ángeles) Bateador designado: Shohei Ohtani (Dodgers de Los Ángeles), Kyle Schwarber (Filis de Filadelfia), Christian Yelich (Cerveceros de Milwaukee)

Shohei Ohtani (Dodgers de Los Ángeles), Kyle Schwarber (Filis de Filadelfia), Christian Yelich (Cerveceros de Milwaukee) Utility: Alec Burleson (Cardenales de San Luis), Jake Cronenworth (Padres de San Diego), Brendan Donovan (Cardenales de San Luis)

Alec Burleson (Cardenales de San Luis), Jake Cronenworth (Padres de San Diego), Brendan Donovan (Cardenales de San Luis) Equipo: Diamondbacks de Arizona, Cachorros de Chicago, Dodgers de Los Ángeles

Los premios

Los Premios Bate de Plata (Silver Slugger Awards) son reconocimientos anuales que otorgan las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) a los mejores bateadores ofensivos en cada posición dentro de ambas ligas: la Liga Americana (AL) y la Liga Nacional (NL).

Origen y propósito

Creación: 1980

1980 Organizador: La empresa de bates Louisville Slugger (Hillerich & Bradsby Co.), patrocinadora del premio.

La empresa de bates (Hillerich & Bradsby Co.), patrocinadora del premio. Propósito: Reconocer a los jugadores con el mejor desempeño ofensivo (bateo) en su posición durante la temporada regular.

Cómo se eligen los ganadores

Los ganadores son seleccionados por los mánagers y entrenadores de bateo de cada equipo de las Grandes Ligas, quienes no pueden votar por jugadores de su propio club.

Ellos consideran estadísticas como:

Promedio de bateo ( AVG )

) Jonrones ( HR )

) Carreras impulsadas ( RBI )

) Porcentaje de embasado ( OBP )

) Porcentaje de slugging ( SLG )

) y, en general, la contribución ofensiva total del jugador.

Categorías

En cada liga se entrega un Bate de Plata a:

1 jugador por posición en el campo (C, 1B, 2B, 3B, SS, OF)

en el campo (C, 1B, 2B, 3B, SS, OF) 3 jardineros (outfielders) — sin distinguir entre LF, CF o RF

— sin distinguir entre LF, CF o RF 1 bateador designado (DH) — solo en la Liga Americana (desde 2022 también en la Nacional)

— solo en la Liga Americana (desde 2022 también en la Nacional) 1 lanzador (pitcher) — antes se premiaba en la Liga Nacional, pero desde 2022 (cuando se adoptó el bateador designado universal) ya no se otorga ese premio.

El trofeo

El trofeo es un bate de plata auténtico, montado sobre una placa de madera negra, grabado con el nombre y estadísticas del jugador ganador.

Información de MLB.com