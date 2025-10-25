MLB Serie Mundial 2025| Dodgers vs Azulejos: Estas son las alineaciones para el Juego 2

Las emociones del béisbol de las Grandes Ligas se viven por TVMAX y TVN Pass

Panamá/La Serie Mundial 2025 comenzó y este sábado se disputa el segundo partido, entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto, en el Rogers Centre.

Después de vencer a los Dodgers en el primer partido, los Azulejos desean llegar al tercer juego con la comodidad que da tener dos victorias, y más como locales. En tanto el equipo de Los Ángeles intentará enderezar el rumbo para llevar la serie pareja a su patio.

Ambos equipos dieron a conocer sus alineaciones para el encuentro que iniciará a las 7:00p.m. (hora de Panamá). El elenco de Toronto dejó fuera de la titularidad al 'infielder' Bo Bichette, quien regresó a la acción en el primer cotejo tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda.

Isiah Kiner-Falefa, quien sustituyó a Bichette como corredor emergente durante el sexto episodio del primer encuentro, tomará su lugar en la segunda base.

Esta será la alineación de los Azulejos para ese partido:

Por su parte los Dodgers mantienen su confianza en los jugadores que fueron titulares en el primer partido. La superestrella japonesa Shohei Ohtani encabeza el orden al bate del elenco californiano, le siguen de cerca los experimentados Mookie Betts y Freddie Freeman para completar la parte alta de esa formación ofensiva. A continuación la presentamos completa.

Lanzadores

Para este partido los Dodgers y los Azulejos asignaron como sus lanzadores abridores a Yoshinobu Yamamoto y Kevin Gausman, respectivamente.

Yamamoto (12-8, 2.49 de efectividad) vuelve a lanzar luego de transitar la ruta completa en su presentación en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee.

Gausman (10-11, 3.59 de efectividad) abrirá el segundo partido de una serie tras encargarse de las aperturas de los Azulejos en los primeros juegos de los enfrentamientos ante los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle.

Concepto

La Serie Mundial es la gran final del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en Estados Unidos. Es la serie que decide al campeón absoluto de la temporada de las ligas mayores.

Participantes: Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB:

Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB: La Liga Americana (AL)

La Liga Nacional (NL)

Formato: Es una serie al mejor de siete juegos . Es decir, el primer equipo que gane cuatro partidos se corona campeón.

Es una serie al . Es decir, el primer equipo que gane se corona campeón. Cuándo se juega: Generalmente se celebra a finales de octubre , por eso a veces se le llama “ Clásico de Otoño ”.

Generalmente se celebra , por eso a veces se le llama “ ”. Historia: La primera Serie Mundial se jugó en 1903 entre los Boston Americans (hoy Red Sox) y los Pittsburgh Pirates .

La primera Serie Mundial se jugó en entre los y los . Importancia: Aunque se llama “Serie Mundial”, participan solo equipos de Estados Unidos y uno de Canadá (los Azulejos de Toronto). Sin embargo, el nombre refleja la gran cantidad de jugadores internacionales que compiten en la MLB.

Calendario de partidos

Viernes 24 de octubre de 2025: Dodgers 4-11 Azulejos (TOR lidera la serie 1-0)

Dodgers 4-11 Azulejos (TOR lidera la serie 1-0) Sábado 25 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos

Dodgers vs Azulejos Lunes 27 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Azulejos vs Dodgers Martes 28 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Azulejos vs Dodgers Miércoles 29 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers (si es necesario)

Azulejos vs Dodgers (si es necesario) Viernes 31 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

Dodgers vs Azulejos (si es necesario) Sábado 1 de noviembre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).