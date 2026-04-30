Béisbol Mayor 2026 noticias| Bocas del Toro vs Chiriquí: Conoce a los lanzadores abridores del juego 6 de la serie final

Panamá/La serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llega a su sexto partido. Chiriquí y Bocas del Toro en el estadio Rod Carew donde la victoria tendrá repercusiones en la serie, dependiendo del equipo que la obtenga.

Para este partido, ambos equipos presentan a dos buenas cartas de su pitcheo. Chiriquí buscará llevar la serie a un séptimo y decisivo encuentro y, para ello, deposita su confianza en el lanzador Brian Cáceres quien tuvo acción en el primer juego de la serie.

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Cáceres se fue sin decisión en el primer encuentro. En esa salida, permitió seis imparables y tres carreras, dio cinco ponches y tres bases por bolas en cuatro episodios y un tercio.

Bocas del Toro intentará terminar la serie con una victoria que le consagre campeón por segundo año consecutivo. Por tal motivo le entrega la pelota a Enrique Saldaña, lanzador refuerzo proveniente de Panamá Metro.

Saldaña lanzó en el tercer juego y se fue sin decisión. Esa vez trabajó en cuatro episodios en dos tercios en los que toleró seis inatrapables y dos carreras, propinó tres ponches y dio dos bases por bolas.

Tanto Saldaña como Cáceres intentarán allanar el camino al triunfo para sus dos equipos a través de sus lanzamientos. ¿Podrán hacerlo? Sintonicen TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ y lo sabrán.

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