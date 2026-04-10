Béisbol Mayor 2026 previa| Chiriquí, Veraguas, Darién y Panamá Oeste prometen dramatismo en cierre de la Ronda de Ocho

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Panamá/La Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llega a su fin este viernes con dos partidos donde los equipos involucrados se juegan la clasificación a las semifinales.

Veraguas vs Chiriquí

Los 'Indios' veragüenses regresan a la casa de los chiricanos, el estadio Kenny Serracín, para la disputa del quinto y decisivo encuentro de su serie.

Después de perder los dos primeros juegos en el coliseo de la ciudad de David, los chiricanos triunfaron en los siguientes dos encuentros. Ahora tienen la oportunidad de finiquitar la contienda ante sus fanáticos, pero tendrán al frente a unos veragüenses que saben cómo ganar en el escenario de este encuentro.

En cuanto al promedio de bateo, dentro de la Ronda de Ocho, Chiriquí acumula 29 imparables en 124 turnos para .234. En tanto que Veraguas registra .229 como resultado de 30 inatrapables en 131 oportunidades.

Por otra parte, el pitcheo chiricano tiene una efectividad colectiva de 2.75 ante 5.50 del cuerpo de lanzadores veragüenses.

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Darién vs Panamá Oeste

Una serie que se ha constituido en una batalla intensa es la que protagonizan las 'Harpías' darienitas y los 'Vaqueros' de Oeste.

Desde que iniciaron las hostilidades, el pasado sábado 4 de abril, ambos equipos han intercalado victorias. El conjunto del West se impuso en el primer y tercer partido, mientras que el elenco darienita lo hizo en el segundo y cuarto juego.

El estadio Mariano Rivera vuelve a abrir sus puertas para convertirse en el epicentro de las emociones dentro de un partido donde cualquier falla se puede pagar caro.

Panamá Oeste ha conectado 35 hits en 137 turnos para un registro de .255 a la ofensiva en esta serie. Mientras que Darién acumula 27 inatrapables en 127 oportunidades para un promedio de .213

Los 'Vaqueros' presentan una efectividad colectiva de 2.83 ante 4.89 de las 'Harpías'.

Los equipos vencedores en esos dos juegos aseguran sus pases a las semifinales donde se enfrentarán directamente por llegar hasta el duelo por el campeonato.

Estado de ambas series

(2) Chiriquí vs (7) Veraguas

Estado: Serie empatada 2-2

Sábado 4 de abril de 2026: Veraguas 8-3 Chiriquí Domingo 5 de abril de 2026: Veraguas 7-4 Chiriquí Martes 7 de abril de 2026: Chiriquí 5-0 Veraguas Miércoles 8 de abril de 2026: Chiriquí 10-0 Veraguas

(3) Panamá Oeste vs (6) Darién

Estado: Serie empatada 2-2