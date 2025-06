Panameño en MLB| Iván Herrera habla de su momento actual con Cardenales: "Juego todos los días; es lo que importa"

¡GRANDES LIGAS POR TVMAX! Sintoniza el partido Rays vs Medias Rojas , con el panameño José 'Chema' Caballero en acción, desde las 6:00 p.m.

Estados Unidos/El pelotero panameño Iván Herrera pasa por un buen momento con los Cardenales de San Luis. En los últimos partidos ha aportado con su ofensiva, especialmente como bateador designado, aunque no ha tenido mucho tiempo en la receptoría; posición en la que ha forjado su carrera.

Herrera comparte el rol de receptor con los venezolanos Pedro Pagés y Yohel Pozo en esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas. No obstante desde que regresó de la lista de lesionados, el pasado 9 de mayo, solo ha estado detrás del plato en cinco de 27 encuentros disputados. En la mayoría de estos juegos ha sido bateador designado, un rol donde ha podido elevar sus números a la ofensiva hasta alcanzar un promedio de bateo de .322 con un slugging de .568 y un porcentaje de llegadas a base de .397 para un OPS .965.

"Me siento muy bien con todo lo que está pasando", declaró el jugador en entrevista al reportero David Venn de MLB.com. "He tenido mucho trabajo a la hora ofensiva, a la hora defensiva, durante todos estos últimos años, ¿no? Y ahorita está pagando los frutos, como se dice. Súper positivo, y de verdad me siento muy bien". agregó.

Sobre su relación con sus compañeros receptores, Pagés y Pozo, el oriundo de la provincia de Panamá Oeste resaltó la relación que tiene con ellos y el compromiso que tienen con la organización de San Luis.

“Todos nos llevamos bien. Todos trabajamos duro para ayudar al equipo a ganar. Tú ves los latinos... la verdad, andamos juntos y tenemos buena relación", sostuvo.

Herrera, quien juega su cuarta campaña con los Cardenales, ve el lado positivo de su rol como bateador designado. Además de que mostó su disposición de aportar a los triunfos de ese conjunto en cualquier puesto que el manager Oliver Mármol le asigne.

"Estoy jugando todos los días; es lo que importa. Mientras esté en el lineup, no hay ningún problema. Siento que puedo hacer algo para ayudar al equipo a ganar. Si es lo que se quiere para que el equipo gane, que me pongan donde quieran", puntualizó.

En su presentación anterior, el 9 de junio, Iván Herrera bateó dos hits en cuatro turnos, con un cuadrangular, anotó una carrera y empujó cinco en un partido que los Cardenales perdieron en 10 episodios ante los Azulejos de Toronto, por 5 carreras a 4.

Contento

Oliver Mármol, manager del equipo de San Luis, destacó que Herrera y sus compañeros han sido responsables en el cumplimiento de sus deberes como receptores lo que ha sido importante para el éxito de ese colectivo.

"Han hecho un buen trabajo. Ellos entienden cómo son sus deberes todos los días. Si hay una reunión con los lanzadores, ellos están ahí. Analizan a cada (oponente) y cuando hacemos nuestro repaso después de los partidos, ellos están ahí, siguiendo todo y asegurándose de que todos estén en la misma página", recalcó. "En cuanto a trabajar juntos, ha sido una buena colaboración."

Los receptores de los Cardenales son cuartos en la Liga Nacional en fWAR colectivo (estadística que calcula el desempeño en la ofensiva, defensiva y recorrido de bases de un pelotero) con un registro de 2.3.