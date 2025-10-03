Premundial de béisbol U23 | Panamá clasificó al mundial derrotando a Cuba en semifinales

La final del Premundial U23 EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube sábado 4 de octubre desde las 8:00 pm.

Panamá/En un emocionante juego semifinal disputado en el Estadio Mariano Rivera, la novena panameña U23 derrotó a Cuba 7 carreras por 2 y selló su pase a la gran final del Premundial, donde se medirá a Puerto Rico este sábado 4 de octubre desde las 8:00 pm.

Con este resultado, los canaleros no solo aseguraron su presencia en el partido por el título, sino que también conquistaron el tan anhelado boleto al Mundial U23 de Béisbol, que s ejugará en el 2026 en Managua, Nicaragua, cumpliendo el sueño de toda una nación beisbolera. La pasión, el esfuerzo y la entrega de este equipo siguen dejando en alto el nombre de Panamá.

Los dirigidos por el mánager Aníbal Reluz vieneron de atrás luego de estar abajo 2 carreras por 1 y en el episodio seis la ofensiva despertó en grande anotando 5 carreras. El ganador del juego fue el abridor Jorge García quien trabajó toda la distancia, le conectaron 7 hits, le anotaron 2 carreras todas limpias, ponchó a 8 y no regaló bases por bolas.

El triunfo de Panamá sobre Cuba en la semifinal del Premundial U23 se cimentó en una ofensiva balanceada donde varios peloteros brillaron con el madero. En la parte alta del orden, Héctor Arturo “Rayo” Mendoza (SS) fue la gran figura al irse de 3-2, con 1 carrera anotada, 3 impulsadas y 1 base por bolas, dejando un promedio de .500 y un OPS de 1.314. Le siguió Yeremy Orlando Lezcano de Gracia (3B), quien respondió con 1 imparable en 3 turnos, anotó 2 carreras y empujó 1, cerrando con .375 AVG y .944 OPS.

El receptor Adrián Sugastey (C) también aportó con 1 hit en 3 turnos para mantener su .438 de promedio y sólido 1.171 OPS. En la función de designado, Eduardo Ricardo Tait Velasco (DH) sumó 1 carrera impulsada pese a no conectar de hit, quedando con .200 AVG.

En la parte media, Edwin Zaid Hidalgo Osorio (1B) pegó de 2-1 con 1 empujada, mientras que como emergente Keith Alexander Hernández Bernal (PH/1B) remolcó una más. El jardinero Germain Ruiz Ávila (RF/LF) brilló al irse de 4-2 con 1 anotada, elevando su promedio a .500 y su OPS a 1.100.

Por su parte, Edwin Alfonzo Walden Alfaro (LF) recibió 2 boletos en 3 turnos, y Juan Alonso fue clave al anotar 2 carreras con 1 hit en su única oportunidad, cerrando en .300 AVG y .964 OPS. Finalmente, Jorge Enrique Rodríguez Caballero (2B) se fue en blanco en 3 turnos, pero anotó 1 carrera que resultó importante para la causa panameña.

Con esta producción ofensiva, la selección U23 de Panamá aseguró su boleto al Mundial de Béisbol U23 y disputará la final ante Puerto Rico, cargados de confianza y con un bateo que respondió en el momento más decisivo.