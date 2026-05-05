FIFA invita a Federación Iraní a Zúrich para "preparar el Mundial 2026"

Pese a las declaraciones de Infantino, el reciente Congreso de la FIFA ilustró las posibles dificultades logísticas de una presencia de Irán en Norteamérica.

París, Francia/La FIFA ha invitado a su sede en Zúrich a la Federación Iraní de Fútbol "antes del 20 de mayo para preparar el Mundial", informaron este martes a la AFP fuentes cercanas al proceso.

La participación de Irán en el próximo Mundial de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio) no está garantizada al 100%, en un contexto de guerra en Oriente Medio, iniciado a finales de febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní.

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Pese a esta situación, el presidente de la FIFA Gianni Infantino ha repetido en varias ocasiones que el Team Melli disputará sus partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, tal como está previsto.

"Quiero confirmar sin ambigüedades que Irán participará obviamente en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en Estados Unidos", declaró Infantino el 30 de abril en la apertura del 76º Congreso de la FIFA organizado en Vancouver (Canadá).

"Si Gianni lo dijo, entonces estoy de acuerdo", declaró después Donald Trump a unos periodistas.

"Le dije: 'Haz lo que quieras. Puedes tenerlos'. (...) Creo que se les debe permitir jugar", añadió el presidente estadounidense, que en otros momentos ha insinuado que los futbolistas iraníes no estarían "seguros" si viajan a su país.

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"Garantía concreta" -

"Estamos convencidos de que la selección nacional debe participar en la Copa del Mundo", declaró este martes en la televisión estatal el presidente de la Federación Iraní, Mehdi Taj.

"Sin embargo, nuestra participación está supeditada a la obtención de una garantía concreta durante nuestra reunión con el señor Infantino", añadió.

"Ellos (los estadounidenses) no tienen derecho a insultar a nuestras fuerzas armadas, y en particular a los Guardianes de la Revolución. No deben insultar a nuestros responsables", añadió.

Pese a las declaraciones de Infantino, el reciente Congreso de la FIFA ilustró las posibles dificultades logísticas de una presencia de Irán en Norteamérica.

La víspera, la delegación iraní anuló su presencia en Vancouver, alegando un comportamiento ofensivo por parte de la policía de inmigración a su llegada al aeropuerto de Toronto.

Canadá ha clasificado a los Guardianes de la Revolución iraní, brazo armado ideológico de la República Islámica, como grupo terrorista.

El mismo Mehdi Taj es un antiguo miembro de este poderoso cuerpo.

El primer partido de Irán está programado para el 16 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

Luego jugará contra Bélgica el 21 de junio, también en Los Ángeles, y frente a Egipto el día 27 en Seattle.

Su campo base estará en Tucson, Arizona.