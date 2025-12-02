Barcelona vs Atlético Madrid | Previa, alineaciones probables y pronóstico

Barcelona y el Atlético Madrid , contendientes al título de La Liga , se enfrentan en un partido decisivo donde ambos buscan extender impresionantes rachas de victorias.

Panamá/El Barcelona, que está en una intensa batalla por el liderato con el Real Madrid, ha asegurado cuatro victorias consecutivas en LaLiga.

A pesar de un inicio complicado contra el Alavés, que concedió un gol en el primer minuto, lograron remontar y ganar 3-1.

Una nota positiva para el entrenador Hansi Flick fue el regreso de Raphinha a la titularidad tras su lesión. Los azulgranas han demostrado una gran capacidad goleadora, anotando al menos tres veces en cada una de esas cuatro victorias. Además, mantienen una racha ganadora en casa de siete partidos de liga, con un promedio de 3.29 goles por encuentro.

Por su parte, el Atlético Madrid se sitúa a solo tres puntos del Barcelona, lo que les permitiría convertir la lucha por el campeonato en una contienda a tres bandas. Los Colchoneros llegan al encuentro con la racha de victorias más larga de la liga, sumando seis triunfos consecutivos en La Liga (el más reciente 2-0 contra el Oviedo).

Históricamente, el Atlético se ha destacado por sus arranques rápidos, siendo el primer equipo en la historia en abrir el marcador en sus primeros 14 partidos de La Liga de la temporada. Fuera de casa, el equipo está invicto en cinco partidos de liga (dos victorias, tres empates), aunque su ofensiva ha sido limitada, marcando solo una vez en cuatro de esos encuentros. Defensivamente, el Atlético ha sido formidable, manteniendo la portería a cero en cinco de sus últimas seis salidas en La Liga.

Historial y Estadísticas Clave

El Barcelona tiene un historial reciente de dominio sobre el Atlético, habiendo perdido solo uno de los últimos nueve enfrentamientos directos (siete victorias, un empate). Aunque esa única derrota ocurrió en el partido correspondiente de la temporada pasada, en general, el Barça solo ha sufrido una derrota en 19 encuentros directos en casa en La Liga (13 victorias, 5 empates).

Entre las estadísticas calientes se destacan:

• Cada uno de los últimos tres partidos de liga en casa del Barcelona ha producido exactamente cuatro goles.

• El Atlético no ha conseguido anotar en ambas mitades en ninguno de sus últimos diez partidos de liga fuera de casa.

Jugadores Clave y Bajas

El brasileño Raphinha fue fundamental en el último partido, registrando una asistencia para el Barcelona. Es notable que seis de sus últimos nueve goles con el club han llegado después del minuto 50. En el lado del Atlético, el delantero Alexander Sørloth ha marcado sus cuatro goles de La Liga esta temporada antes del descanso, incluyendo dos contra el Oviedo, aunque todavía busca su primer gol fuera de casa de la campaña liguera.

En cuanto a las bajas, el Barcelona sigue sin contar con Fermín López y Gavi. El Atlético, por su parte, no podrá llamar a Robin Le Normand ni a Marcos Llorente por lesión.

Alineaciones probables:

El Barcelona se presentaría con Garcia J. en la portería, respaldado por una defensa que combina juventud y experiencia: Koundé J., Cubarsí P., Garcia E. y Balde A.. En el mediocampo, la creatividad recaerá en Pedri, acompañado por Casado M. y Olmo D., mientras que en ataque la explosividad estará marcada por Lamine Yamal y Raphinha, con la referencia ofensiva de Lewandowski R., encargado de liderar la línea de gol.

Por su parte, el Atlético de Madrid Oblak J. bajo los tres palos, con una defensa sólida formada por Molina N., Giménez J. M., Lenglet C. y Hancko D.. En el mediocampo, la experiencia de Koke se combinará con la energía de Barrios P. y Baena A., mientras que en ataque el equipo colchonero apostará por la movilidad y el poder de Simeone G., Álvarez J. y González N., buscando sorprender a la zaga azulgrana.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Marcador probable

Por la potencia ofensiva del Barça en casa y la solidez defensiva del Atleti, se espera un duelo cerrado pero con goles.

Barcelona 2 – 1 Atlético de Madrid.