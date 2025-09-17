Champions League resultados y tabla de posiciones luego de otra jornada mágica

París, Francia/La UEFA Champions League inició con partidos cargados de emoción, goles y sorpresas en la primera fase del torneo más prestigioso de Europa.

Los grandes favoritos como París Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid e Inter de Milán comenzaron con paso firme, mientras que equipos históricos como Juventus y Borussia Dortmund protagonizaron un duelo inolvidable lleno de goles.

El martes 16, la sorpresa de la jornada la dio el Union St-Gilloise, que venció 3-1 al PSV Eindhoven en Países Bajos. En San Mamés, el Arsenal mostró jerarquía y se impuso 2-0 al Athletic Club, mientras que el Real Madrid sufrió más de lo esperado para derrotar 2-1 al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

En Turín, la Juventus y el Borussia Dortmund ofrecieron un partidazo que terminó en empate 4-4, uno de los choques más vibrantes en lo que va del torneo. El Tottenham también cumplió en casa y superó 1-0 al Villarreal, mientras que el modesto Qarabag sorprendió al vencer 3-2 al Benfica en Lisboa.

La acción continuó el miércoles 17 con otro bloque de partidos. El Inter de Milán se llevó tres puntos de oro al vencer 2-0 al Ajax en Ámsterdam. El Bayern Múnich confirmó su poderío al derrotar 3-1 al Chelsea, y el PSG brilló en París con una goleada 4-0 frente al Atalanta, colocando a Kylian Mbappé y compañía en lo más alto de la clasificación.

En Anfield, el Liverpool se impuso 3-2 al Atlético de Madrid en un duelo lleno de dramatismo, mientras que el Olympiacos y el Pafos FC firmaron un 0-0 sin emociones. En Praga, el Slavia y el Bodo/Glimt empataron 2-2 en otro choque equilibrado.

La primera fecha concluirá este jueves 18 con choques de alto voltaje: el Manchester City recibirá al Nápoles, el Barcelona visitará al Newcastle, mientras que Sporting de Lisboa, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Eintracht Fráncfort, FC Brujas y Mónaco también entrarán en acción en busca de sus primeros puntos.

Tras los primeros encuentros, el PSG, Union St-Gilloise, Bayern, Arsenal, Inter, Qarabag, Liverpool, Real Madrid y Tottenham encabezan la clasificación con tres unidades. En contraste, equipos como Atlético de Madrid, Chelsea, Benfica, Villarreal y Marsella comenzaron con derrotas que complican su camino.

Cabe recordar que el nuevo formato de la Champions League establece que cada club dispute ocho partidos en esta fase, enfrentando a rivales diferentes dentro de la tabla única.

Los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados del noveno al vigésimo cuarto deberán jugar un play-off para acceder a la siguiente ronda. Los equipos del puesto 25 hacia abajo quedarán eliminados.

La primera semana de competición dejó espectáculo y goles, anticipando una edición de la Liga de Campeones que promete emociones hasta el final.

