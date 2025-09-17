Kevin De Bruyne vs Manchester City | Champions League: Regreso al Etihad, nuevo rol en el Nápoles y claves del partido

Milán, Italia/Kevin De Bruyne regresará el jueves al Etihad Stadium, el que fuera su feudo en sus años en el Manchester City, como mascarón de proa de un Nápoles espectacular en este inicio de temporada.

Será el primer partido en esta edición de la Champions de los 'Citizens', titubeantes en la Premier, y de los napolitanos, que protagonizan un inicio perfecto de la Serie A.

Otras noticias: Newcastle vs Barcelona| Choque de Champions League marcado por ausencia de Lamine Yamal

De Bruyne suma dos goles en sus tres primeros partidos con el Nápoles, y se postula como uno de los argumentos del Nápoles para llegar lejos en la Champions luego de haber conquistado el curso pasado su cuarto 'Scudetto'.

A sus 34 años, y tras superar una serie de lesiones en los isquiotibiales, De Bruyne parece vivir una segunda juventud antes de enfrentarse al club con el que en una década conquistó seis Premier League y la Liga de Campeones en 2023.

"Es un genio" -

Antonio Conte ha sabido mover las piezas para dar cabida a uno de los mejores jugadores del siglo XXI, otorgando al volante belga un rol en el centro del campo que espera que no impacte negativamente en el jugador estrella del curso pasado, Scott McTominay.

El Nápoles derrotó a la Fiorentina el pasado sábado 3-1 con McTominay desplazado a la izquierda pero con libertad de movimientos, mientras que De Bruyne, que marcó el primer gol de penal, dio un recital de pases.

"El rol que estamos creando para Kevin es perfecto para él porque le encanta tener el balón en los pies", afirmó Conte el sábado.

"Es un genio. Estamos tratando de darle un nuevo rol que le permita darnos lo que es capaz de darnos. Tiene una gran calidad, ve situaciones que otros rara vez ven".

Conte describió el partido del jueves como "el momento de la verdad", ante un City que viene de imponerse 3-0 a sus vecinos del Manchester United.

Otras noticias: Copa Libertadores | Liga de Quito vs Sao Paulo: Claves, altura y alineaciones probables para los cuartos de final

Alumno contra maestro -

Conte, antiguo campeón de la Premier con el Chelsea, ha sido criticado a lo largo de su carrera por falta de flexibilidad y por el menor rendimiento de sus equipos en la máxima competición europea.

"Vamos a empezar a jugar cada tres días y va a ser difícil", reconoció el técnico italiano.

"Vamos allá como alumnos para aprender de los maestros, yo incluido. Con la esperanza de que quizá un día el alumno derrote al maestro".

Pero Conte cuenta con el respaldo del propitario del club, Aurelio De Laurentiis, que no ha dudado en dar salida al dinero recibido por Khvicha Kvaratskhelia y Victor Osimhen.

El central titular Amir Rrahmani es baja por lesión, pero otro nuevo fichaje, Sam Beukema cumplió con creces el sábado, marcando incluso un gol en su debut.

Otro refuerzo, Rasmus Hojlund, en el puesto del lesionado Romelu Lukaku, comenzó con buen pie marcando ante la Fiorentina, mientras que el gigante arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic y el delantero neerlandés Noa Lang dotan de más amplitud a un equipo con De Bruyne como cabeza de cartel.

Otras noticias: Michael Amir Murillo en Champions League | Real Madrid vs Olympique Marsella: el panameño pisó el Santiago Bernabéu