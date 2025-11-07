Concacaf anuncia a los ganadores a los mejores del año 2024-2025 | Conoce los resultados

El proceso de selección para estos prestigiosos premios se alinea con la filosofía de la Confederación de "poner el fútbol primero".

Panamá/En un anuncio que celebra la excelencia futbolística de la región, Concacaf nombró a los mejores jugador y jugadora del año, respectivamente, para la temporada 2024/25.

Jonathan David de la selección de Canadá fue el mejor jugador y Melchie Dumornay de la selección femenina de Haití la mejor jugadora.

El proceso de selección para estos prestigiosos premios se alinea con la filosofía de la Confederación de "poner el fútbol primero", involucrando la participación de jugadores, entrenadores de las Asociaciones Miembro de Concacaf, medios de comunicación y aficionados en la votación final. Los seis nominados por categoría fueron seleccionados basándose en estadísticas de rendimiento y aportes de expertos.

Dominio Canadiense y Hazañas Récord (Categoría Masculina)

Jonathan David, el delantero que juega en el Juventus FC (ITA) tras su paso por el LOSC Lille de Francia, se convierte en el segundo canadiense en obtener este galardón. Sus logros durante la temporada 2024/25 fueron sobresalientes tanto a nivel de clubes como con la selección de Canadá.

David hizo historia al establecerse como el máximo goleador histórico de Canadá con 36 goles en 67 partidos. Con su selección, sumó cuatro goles y tres asistencias, incluyendo el gol de la victoria 2-1 sobre Estados Unidos en el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones Concacaf. A nivel de clubes, David alcanzó siete goles en la UEFA Champions League, la cifra más alta para un jugador de Concacaf en una sola edición del torneo en este siglo. También se consolidó como el máximo anotador histórico del Lille en competiciones europeas, además de registrar 16 goles en la Ligue 1.

Dumornay revalida su Título (Categoría Femenina)

La talentosa mediocampista Melchie Dumornay, representante de Haití y del OL Lyonnais (FRA), se unió a la leyenda Alex Morgan al ser la segunda futbolista en ganar el premio a la Jugadora del Año de Concacaf en temporadas consecutivas.

Dumornay continuó con su racha de actuaciones destacadas de la campaña anterior (2023/24). Fue reconocida por segunda vez consecutiva como Jugadora Joven de la temporada de la UEFA Women’s Champions League e incluida en el XI Ideal de la competición. Anotó seis goles en la UWCL, incluyendo dos de los tres tantos de su equipo en las semifinales contra el Arsenal, y ayudó al Lyonnais a conquistar el título de liga, terminando como la segunda máxima goleadora del campeonato con 15 goles.

El "Gol del Año" va para México

Además de los premios principales, Concacaf también celebró el Gol del Año, el cual fue determinado exclusivamente por votación popular. El ganador fue Raúl Jiménez (México) por su espectacular tiro libre anotado al minuto 75 en la victoria 2-0 de México sobre Canadá, durante las Semifinales de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf. Este fue su segundo gol del encuentro, asegurando el pase de su selección a la final del torneo.

El Presidente de Concacaf y Vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, felicitó a los ganadores, destacando que sus logros a nivel de clubes y selecciones han sido "verdaderamente inspiradores" y expresó su optimismo de cara al próximo año, que incluye una Copa Mundial organizada en la región y la Clasificatoria Concacaf W rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

El Amplio Alcance de Concacaf

Estos premios son el pináculo de una amplia gama de competencias y rankings que Concacaf administra, abarcando categorías como la Copa Oro, la Copa de Campeones (masculina y W), la Liga de Naciones, torneos Sub-20 y Sub-17 Hombres y Mujeres, además de campeonatos de Futsal y Futbol Playa. La Confederación mantiene rankings detallados para clubes, ligas y selecciones nacionales en todas sus categorías juveniles y adultas.

Con información de Concacaf.