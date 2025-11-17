Eliminatorias Concacaf | Costa Rica vs Honduras: Previa, antecedentes y escenario de clasificación

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Panamá/La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanza su clímax, y todas las miradas se centran en el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José, donde los locales recibirán a Honduras en un enfrentamiento crucial por la clasificación directa en el Grupo C.

Este martes se define el futuro de tres naciones que buscan unirse a los coanfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) como clasificados de la región. Los ganadores de grupo obtendrán el pase directo, mientras que los dos mejores segundos lugares avanzarán al torneo de repechaje de la FIFA.

El Choque Centroamericano: Costa Rica vs. Honduras

El partido entre Costa Rica y Honduras es la revancha del empate 0-0 que se vivió el 9 de octubre en territorio hondureño. La tabla del Grupo C está al rojo vivo, con Honduras (Los Catrachos) y Haití empatados en la cima con ocho puntos cada uno, y Costa Rica (Los Ticos) siguiéndoles de cerca con seis puntos.

Honduras, líder actual del Grupo C por mejor diferencia de goles que Haití, tiene un camino claro a la clasificación directa: si ganan, y Haití pierde o empata, sellarán su pase. Incluso si Haití gana, Honduras clasificaría si mantiene una mayor diferencia de goles. Los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan heridos tras una derrota 2-0 ante Nicaragua, un resultado que terminó con su racha de 8 partidos invictos en clasificatorias y 6 partidos sin encajar goles. La caída en Nicaragua fue la primera derrota de Honduras ante ese rival en clasificatorias mundialistas de Concacaf desde 1965.

Por su parte, Costa Rica (1-3-1) se ubica tercero y busca desesperadamente recuperarse de su reciente caída 1-0 ante Haití. Esta derrota ante Haití rompió una impresionante racha de 15 partidos invictos de Costa Rica en clasificatorias (11 victorias, 4 empates).

El escenario de clasificación para Costa Rica es dramático: los Ticos asegurarían el pase directo con una victoria ante Honduras, siempre y cuando Haití pierda o empate en su partido simultáneo contra Nicaragua.

El Drama de los Grupos A y B

Mientras se define el Grupo C, otros duelos prometen emociones intensas:

• Grupo A: Surinam y Panamá están empatados a nueve puntos. La lucha se define por la diferencia de goles y luego por el total de goles anotados. Si ambos ganan, Panamá avanzaría por tener la ventaja en goles anotados. Surinam enfrenta a Guatemala y Panamá a El Salvador.

• Grupo B: Curazao visita a Jamaica con solo un punto de ventaja. Curazao clasifica si consigue una victoria o un empate. Jamaica obtendrá su boleto mundialista con una victoria sobre Curazao.

La Concacaf, conocida por sus diversas competencias que incluyen la Copa Oro, la Liga de Naciones, la Copa de Campeones (en la rama de clubes), y la Copa Oro Concacaf W (en la rama femenina), vive su jornada más decisiva, donde la presión y las estadísticas históricas juegan un papel crucial.

