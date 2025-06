Joan García: El fichaje que llena la portería del Barcelona

España/El aterrizaje del cancerbero Joan García en el Barça, proveniente del Espanyol, ha puesto patas arriba la portería azulgrana, al contar ahora con cuatro porteros en nómina, aunque el club espera que el alemán Marc-André Ter Stegen acepte una salida.

García se convierte en el portero más caro en la historia del Barcelona, que pagó al gran rival de la capital catalana la cláusula de rescisión del futbolista, 26,34 millones de euros (unos 31 millones de dólares).

Formado en el Sallent y el Manresa antes de pasar por la Damm, el arquero de 24 años se unió al Espanyol en 2016, debutando en la máxima categoría del fútbol español en enero de 2022 contra el Elche.

El portero perico fue una de las sensaciones de LaLiga la temporada pasada, que acabó como el arquero que más atajadas realizó (146 en 38 encuentros) en un equipo que peleó hasta el final por no descender.

El fichaje supone un gran salto en la carrera de García, que no ha sido internacional con España, pese a que parte de la prensa deportiva así lo reclama.

Pasa de luchar por no descender a un equipo que pelea por todas las competiciones y también saldrá ganando a nivel económico: según la prensa española, su sueldo este curso fue de 400.000 euros netos (462.000 dólares) y pasará a cobrar tres millones de euros netos (3,4 millones de dólares).

- Cuatro porteros para un puesto -

Pero la llegada al Barça de Joan García deja en una enrevesada situación la portería del club, con cuatro ocupantes: Ter Stegen, Wojciech Szczesny, Iñaki Peña y el propio Garcia.

La prensa da por segura la marcha de Peña y la continuidad de Szczesny como suplente... de Joan Garcia.

Todas las miradas están puestas en Ter Stegen, de 33 años y con contrato hasta 2028, además con uno de los mayores salarios de la plantilla.

Dueño del arco desde hace una década y uno de los capitanes del equipo, en el club piensan que el alemán buscará la salida en el caso de verse suplente, sobre todo ante la perspectiva del próximo Mundial en 2026, donde en teoría ocuparía el arco de la Mannschaft por primera vez en un gran torneo tras vivir una década a la sombra de Manuel Neuer.

Pero el arquero alemán no parece por ahora dispuesto a marcharse. Preguntado durante la concentración de la selección alemana para la fase final de la Liga de Naciones, al comienzo de junio sobre una posible llegada de García, Ter Stegen fue tajante: "Nadie me ha dicho nada sobre esto, pero no me preocupa. Sé que voy a estar en Barcelona el año que viene".

"Es absolutamente reprobable que nadie del club haya hablado con Ter Stegen, que tenga que enterarse de todo por filtraciones en la prensa y que haya ese tipo de bullying a un jugador que lleva tantos años con nosotros", criticó el excandidato a la presidencia del club, Víctor Font, recientemente en la emisora Catalunya Ràdio.

El fichaje de García no solo ha provocado reacciones en Can Barça, sino también en el Espanyol, cuyos aficionados daban por hecho la marcha del portero a algún club de la Premier League... pero no al gran rival.

- Tras los pasos de Zamora y Urruti -

Medios españoles informaron de la aparición de pintadas contra el portero en su pueblo natal, Sallent, y la afición blanquiazul también mostró su decepción por la actitud de Garcia tras el último partido liguero, cuando se besó el escudo del club e un gesto de amor eterno... apenas unos días antes de que la prensa desvelara conservaciones con el eterno rival.

Y los hinchas pericos, que se consideran discriminados en Cataluña por el gigante azulgrana, tampoco olvidan las recientes declaraciones del presidente de la Federación Catalana, Joan Soteras: "Se merece ir a un gran club y yo creo que el Barça es un gran club", dijo.

El de García es el último capitulo del trasvase de jugadores entre los dos grandes equipos barceloneses y su caso recuerda al de otros dos porteros, Ricardo Zamora (en los años 1920) y Francisco Javier Urruticoechea (a comienzos de 1980), que fueron ídolos de ambos clubes.

Pero eran otros tiempos...

