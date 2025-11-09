LaLiga| Celta vs Barcelona: Alineaciones confirmadas para el partido de la jornada 12
Los azulgranas visitan Balaídos para enfrentar al conjunto de Vigo
España/El Barcelona y el Celta de Vigo miden fuerzas en el Estadio Abanca Balaídos durante la duodécima jornada de la temporada 2025-2026 de la liga española.
Mientras el Celta busca escalar posiciones en la clasificación, el Barcelona lucha por alcanzar el liderato del certamen.
Te puede interesar: Rayo Vallecano - Real Madrid resultado: duelo de LaLiga sin vencedores en Vallecas
Las alineaciones de este partido ya están confirmadas y aquí las presentamos.
Celta
Barcelona
La tabla de posiciones de la liga española está así en estos momentos: