LaLiga| Celta vs Barcelona: Alineaciones confirmadas para el partido de la jornada 12

Los azulgranas visitan Balaídos para enfrentar al conjunto de Vigo

Dani Olmo en partido contra Celta de Vigo
Barcelona y Celta de Vigo en acción / AFP

España/El Barcelona y el Celta de Vigo miden fuerzas en el Estadio Abanca Balaídos durante la duodécima jornada de la temporada 2025-2026 de la liga española.

Mientras el Celta busca escalar posiciones en la clasificación, el Barcelona lucha por alcanzar el liderato del certamen.

Te puede interesar: Rayo Vallecano - Real Madrid resultado: duelo de LaLiga sin vencedores en Vallecas

Las alineaciones de este partido ya están confirmadas y aquí las presentamos.

Celta

Barcelona

La tabla de posiciones de la liga española está así en estos momentos:

Temas relacionados

celta de vigo fc barcelona liga española
Si te lo perdiste
Lo último
stats