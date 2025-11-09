LaLiga| Celta vs Barcelona: Alineaciones confirmadas para el partido de la jornada 12

Los azulgranas visitan Balaídos para enfrentar al conjunto de Vigo

España/El Barcelona y el Celta de Vigo miden fuerzas en el Estadio Abanca Balaídos durante la duodécima jornada de la temporada 2025-2026 de la liga española.

Mientras el Celta busca escalar posiciones en la clasificación, el Barcelona lucha por alcanzar el liderato del certamen.

Las alineaciones de este partido ya están confirmadas y aquí las presentamos.

Celta

Barcelona

La tabla de posiciones de la liga española está así en estos momentos: