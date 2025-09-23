Levante vs Real Madrid| Alineaciones confirmadas para el partido de la jornada 6 de LaLiga

La Liga española comienza una fecha que se desarrollará a mitad de semana.

España/El Levante y el Real Madrid forman parte de la cartelera que inicia la sexta jornada, en la temporada 2025-2026 de la la española.

Mientras el equipo blanco buscará ratificar su condición de líder de la competencia, tras un pleno de 15 puntos en cinco juegos, el elenco levantino tratará de defender su casa y dar un golpe sorpresivo.

A continuación presentamos las alineaciones confirmadas para este partido:

Levante UD

Ryan Dela Elgezabal (C) Pampín Olasagasti I. Romero Vencedor O. Rey Etta Eyong Toljan C. Álvarez

Real Madrid

Courtois Asencio Huijsen Á. Carreras Fran García Valverde (C) D. Ceballos Arda Güler Mastantuono Vinicius Jr. Mbappé

Datos básicos

Partido: UD Levante vs Real Madrid

UD Levante vs Real Madrid Fecha: Martes 23 de septiembre (2:30 p.m./ hora de Panamá)

Martes 23 de septiembre (2:30 p.m./ hora de Panamá) Estadio: Ciutat de València, casa del Levante

Real Madrid

Es el líder de la competición hasta ahora, con seis jornadas previstas pero cinco jugadas, de las cuales ha ganado todas.

Tiene un muy buen balance defensivo: pocos goles encajados.

Algunas bajas importantes por lesión: Rüdiger, Mendy, Trent (Alexander‑Arnold también aparece en algunas referencias)

Huijsen regresa tras sanción.

Levante