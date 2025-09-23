Levante vs Real Madrid| Alineaciones confirmadas para el partido de la jornada 6 de LaLiga
La Liga española comienza una fecha que se desarrollará a mitad de semana.
España/El Levante y el Real Madrid forman parte de la cartelera que inicia la sexta jornada, en la temporada 2025-2026 de la la española.
Mientras el equipo blanco buscará ratificar su condición de líder de la competencia, tras un pleno de 15 puntos en cinco juegos, el elenco levantino tratará de defender su casa y dar un golpe sorpresivo.
A continuación presentamos las alineaciones confirmadas para este partido:
Levante UD
- Ryan
- Dela
- Elgezabal (C)
- Pampín
- Olasagasti
- I. Romero
- Vencedor
- O. Rey
- Etta Eyong
- Toljan
- C. Álvarez
Real Madrid
- Courtois
- Asencio
- Huijsen
- Á. Carreras
- Fran García
- Valverde (C)
- D. Ceballos
- Arda Güler
- Mastantuono
- Vinicius Jr.
- Mbappé
Datos básicos
- Partido: UD Levante vs Real Madrid
- Fecha: Martes 23 de septiembre (2:30 p.m./ hora de Panamá)
- Estadio: Ciutat de València, casa del Levante
Real Madrid
- Es el líder de la competición hasta ahora, con seis jornadas previstas pero cinco jugadas, de las cuales ha ganado todas.
- Tiene un muy buen balance defensivo: pocos goles encajados.
- Algunas bajas importantes por lesión: Rüdiger, Mendy, Trent (Alexander‑Arnold también aparece en algunas referencias)
- Huijsen regresa tras sanción.
Levante
- Subido recientemente a Primera División, ha tenido un arranque irregular: derrotas, empates, y por fin su primera victoria reciente contra el Girona (0‑4) que le da algo de oxígeno.
- Está cerca de los puestos de descenso, necesita puntos con urgencia para mejorar su situación.
- Tiene todos sus jugadores disponibles para este choque, según lo que se ha reportado.