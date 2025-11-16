Mundial 2026 sin Nigeria, República Democrática del Congo tiene boleto para el repechaje continental

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La República Democrática del Congo (RDC) protagonizó una hazaña al conseguir su boleto para el repechaje internacional del Mundial 2026, dejando fuera a una de las selecciones clásicas de África, Nigeria.

En un encuentro duro disputado en el estadio neutral Prince Moulay Hassan de Rabat, Marruecos, el destino de las Súper Águilas nigerianas, quienes tenían la presión de no haber clasificado a Qatar 2022, se truncó.

El Drama del Encuentro

El partido decisivo por los playoffs africanos finalizó con un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Nigeria se adelantó tempranamente a los tres minutos gracias al remate de Frank Onyenka.

Sin embargo, la RDC logró el empate en una jugada aislada impulsada por un error crucial en el mediocampo: Alex Iwobi se "durmió" y perdió la pelota. Meschack Elia fue fundamental, asistiendo y luego acertando con un gran remate a placer tras un despeje.

Durante el alargue, el árbitro anuló dos tantos a la RDC, anotados por Fiston Mayele y Noah Sadiki, debido a faltas previas.

El Héroe Congoleño

Irremediablemente, el encuentro se definió en la tanda de penales. Fue allí donde emergió la figura del arquero Lionel Mpasi-Nzau, del Le Havre, quien se convirtió en el héroe de la jornada.

Nigeria se llevó el batacazo final al fallar tres lanzamientos:

1. Calvin Bassey lanzó la pelota "a las nubes".

2. Moses Simon y Semi Ajayi se toparon directamente con las intervenciones decisivas de Mpasi-Nzau.

El resultado final en los penales fue 3-4 a favor de la RDC. Nigeria, una selección clásica, se perderá su segundo Mundial consecutivo.

Sueño Mundialista Después de 52 Años

Gracias a la épica victoria, la República Democrática del Congo ahora tiene la oportunidad de soñar con regresar a una Copa del Mundo por primera vez en 52 años. Su única participación fue en Alemania 1974, cuando el país era conocido como Zaire.

La RDC jugará ahora el repechaje intercontinental que se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026. Los estadios de Monterrey y Guadalajara en México serán los testigos de las llaves que decidirán los últimos pases. Por ahora, la RDC se une a Bolivia y Nueva Caledonia como equipos clasificados a esa instancia.

