Brasil vs Senegal: Victoria y solidez de la Canarinha en amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección brasileña demuestra poder ofensivo en el Emirates Stadium con goles de Estêvão y Casemiro . Ancelotti celebra el rendimiento de su equipo en preparación para la Copa del Mundo 2026 .

Londres, Reino Unido/Brasil tuvo una sólida presentación este sábado y venció 2-0 a Senegal en un partido amistoso jugado en el Emirates Stadium, en Londres, como preparación para el Mundial de 2026.

Estêvão, con un potente zurdazo en el minuto 28, y Casemiro, asistido por Rodrygo en un tiro libre en el 35, anotaron los goles de la Seleção del italiano Carlo Ancelotti.

"Fue un juego bonito, con sacrificio, concentración y buen nivel defensivo", celebró Ancelotti en conferencia de prensa.

"Todos los jugadores trabajaron muy bien, con mucha presión alta en la primera parte y más control en la segunda" y "después la calidad de los futbolistas de adelante marcó la diferencia", agregó.

El martes, los pentacampeones mundiales jugarán contra Túnez en Lille, Francia.

Avalancha ofensiva -

El poker ofensivo que integraron Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo y Vinícius Júnior, en la línea de la apuesta que hace Ancelotti con la vista puesta en la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, fue incontrolable en el primer tiempo.

Si bien Estêvão y Vinícius Júnior despegaban en las bandas, el constante intercambio de posiciones del cuarteto generó muchos problemas a la zaga senegalesa desde el arranque.

Brasil era una avalancha y lanzó serias advertencias con dos remates a los palos de Matheus Cunha.

El gol apareció al borde de la media hora de juego: Estêvão aprovechó, con un imparable latigazo de zurda, un balón que quedó suelto en el área cuando un defensor desvió un pase de Casemiro que buscaba a Cunha.

"Estoy en la mejor fase de mi vida y voy a seguir trabajando todos los días para que las cosas sigan saliendo", festejó en la transmisión oficial del partido Estêvão, que suma cuatro tantos con la camiseta verdeamarela desde que Ancelotti asumió como DT en junio.

"Para mí es una sorpresa ver a un jugador tan joven con tanto talento (...). Brasil tiene con él futuro asegurado", expresó el entrenador italiano en referencia al extremo de 18 años del Chelsea.

La pelota quieta abrió distancias.

Casemiro anotó, libre de marca, tras un centro lanzado por Rodrygo en un tiro libre.

En sus amistosos previos, en octubre, la Canarinha goleó 5-0 a Corea del Sur en Seúl y perdió 3-2 ante Japón en Tokio.

Un susto y control -

La segunda mitad empezó con un susto para Brasil.

Los errores, en el fútbol de alto nivel, salen caros, como ocurrió cuando un fallo de Fabrício Bruno abrió en octubre paso a la remontada de un Japón que había comenzado perdiendo 2-0.

Ahora, un mal control del arquero Ederson tras un pase atrás de Marquinhos dejó el gol a los pies de Iliman Ndiaye.

Por fortuna para los sudamericanos, el disparo de Ndiaye terminó en un poste.

Fueron momentos de contratiempos para Brasil, pues también perdió al central Gabriel Magalhães por una lesión muscular en el muslo derecho.

Sin embargo, la Seleção supo maniobrar y controlar.

"Poco a poco nos acercamos al Mundial con una idea más clara", remató Ancelotti.

Alineaciones:

Brasil: Ederson - Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley, 65), Alex Sandro (Fabrício Bruno, 90) - Casemiro, Bruno Guimarães - Estêvão (Luiz Henrique, 83), Matheus Cunha (João Pedro, 65), Rodrygo (Lucas Paquetá, 83), Vinícius Júnior (Caio Henrique, 90). DT: Carlo Ancelotti.

Senegal: Edouard Mendy - Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs (El Hadji Malick Diouf, 76) - Pape Gueye (Pathé Ciss, 76), Idrissa Gueye - Iliman Ndiaye (Cheick Sabaly, 82), Ismaïla Sarr (Cherif Ndiaye, 82), Pape Matar Sarr (Nicolas Jackson, 49) - Sadio Mané (Ibrahim Mbaye, 76). DT: Pape Thiaw.

