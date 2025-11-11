Mundial Sub-17 Catar 2025 | Resultados, tabla de posiciones de hoy martes 11 de noviembre

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El martes 11 de noviembre de 2025 se disputaron los últimos encuentros de varios grupos en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, con ocho partidos cargados de goles y sorpresas.

Toda la acción se concentró en el complejo Aspire Zone de Doha.

Otras noticias: Uzbekistán vs Panamá resultado| Mundial Sub-17 Catar 2025: los pelaos' salen de la competencia con las manos vacías

Grupo J: la selección de Panamá dice adiós a la fase inicial con un duro revés.

La Selección Sub-17 de Panamá (Grupo J) cerró su participación en la fase de grupos con una derrota abultada ante Uzbekistán. El encuentro, jugado en el Campo 1 del Aspire Zone, finalizó con un marcador de 6 a 1 a favor de los asiáticos.

Uzbekistán desató su poderío ofensivo en el segundo tiempo, con goles de Abubakir Shukrullaev (48'), Sadriddin Khasanov (53'), Sayfiddin Sodiqov (68'), y una ráfaga final en el tiempo añadido con tantos de Jamshidbek Rustamov (90'+1'), Asilbek Aliev (90'+4') y Abdusamad Saidov (90'+7', de penal). El gol del honor para el equipo panameño fue anotado por el defensa Joseph Pacheco en el minuto 90'+10'.

En el otro partido del Grupo J, disputado en el Campo 5, la República de Irlanda y Paraguay protagonizaron un duelo defensivo que terminó en un empate sin goles (0-0).

Otras noticias: Cristiano Ronaldo afirma que el Mundial 2026 será el último que jugará

Sorpresas y victorias en los otros grupos

La jornada matutina (07:30 a.m.) dejó resultados notables en el Grupo K:

• Uganda logró una victoria inesperada ante una de las potencias europeas, Francia, por 1 a 0, gracias al gol de James Bogere (18').

• En el Campo 8, Chile venció a Canadá por 2 a 1, con un doblete de Zidane Yanez (55', 84') y un tanto de Matías Orellana (66') para asegurar los tres puntos.

Más tarde, en los encuentros del Grupo I (09:45 a.m.):

• Estados Unidos superó a República Checa con un marcador de 1 a 0 en el Campo 4. El único gol estadounidense llegó casi al final, cortesía de Mateo Tsakiris (90'+2').

• Burkina Faso se impuso 2 a 0 ante Tayikistán. Burkina Faso selló su triunfo con un gol de penal de Cherif Barro (79', PJ) y otro de Eric Ouattara (90'+2').

Finalmente, los partidos del Grupo L (10:45 a.m.) concluyeron la jornada:

• Mali derrotó a Arabia Saudí 2 a 0 en el Campo 7, con anotaciones de Raymond Bomba (61') e Ibrahim Diakite (67').

• Austria demostró una gran superioridad ofensiva al vencer a Nueva Zelanda 4 a 1, destacando el doblete de Hasan Deshishku (88', 90'+4').

Estos resultados del martes 11 de noviembre son cruciales para definir las clasificaciones, ya que esta edición del Mundial Sub-17 es la primera en contar con 48 equipos, donde clasificarán a los dieciseisavos de final no solo los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, sino también los ocho mejores terceros. Si hay empates en la fase de eliminatoria directa, el partido se definirá directamente por una tanda de penales sin jugar prórroga.

Otras noticias: Mundial Sub17 Catar 2025 | Resultados, calendario y tabla de posiciones