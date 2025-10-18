Premier League resultado: Arsenal vence a Fulham en el derbi londinense y recupera el liderato de la tabla

Londres, Reino Unido/Un gol de Leandro Trossard en el segundo tiempo permitió al Arsenal imponerse este sábado en la cancha de su vecino Fulham (0-1) para recuperar el liderato de la Premier League que había cedido momentáneamente al Manchester City tras la victoria Citizen ante Everton con dos goles de Haaland.

Los Gunners, líderes con 19 puntos, aguantaron la presión de un City de Pep Guardiola (2º, 16 puntos) que se ha reenganchado a la carrera por el título liguero luego de un inicio de temporada decepcionante.

El Arsenal de Mikel Arteta cuenta ahora con cuatro puntos más que el Liverpool (3º). El vigente campeón recibe al Manchester United el domingo en Anfield.

También suma 15 unidades el sorprendente Bournemouth de otro técnico vasco, Andoni Iraola, que empató 3-3 este sábado en Londres ante el Crystal Palace.

El Arsenal tardó en abrir la lata a pesar de que gozó de varias ocasiones claras: un gol de Riccardo Calafiori anulado por fuera de juego (16'), un disparo de Viktor Gyökeres rechazado por Bernd Leno (37') y un intento de Declan Rice que se fue fuera por poco (45+6').

Los visitantes marcaron la diferencia de calidad en un córner, una de sus armas preferidas. El centro de Bukayo Saka fue prolongado de cabeza por Gabriel al segundo palo, donde esperaba con olfato Leandro Trossard (58') para marcar con la diestra.

El Arsenal recibirá al Atlético de Madrid el martes en Liga de Campeones.

Doblete de Haaland -

Y el Manchester City prosigue su remontada con una tercera victoria seguida en la Premier, 2-0 en el Etihad ante el Everton, con un doblete de Erling Haaland.

El delantero noruego suma ya 23 goles en 13 partidos esta temporada con su club y con su selección.

Tras dos derrotas en sus tres primeros partidos del campeonato inglés, los hombres de Pep Guardiola llevan ocho partidos sin perder entre todas las competiciones.

Dos equipos que pugnan por hacerse con el título honorífico de equipo revelación en Inglaterra, Crystal Palace y Bournemouth empataron 3-3 en Londres. El flamante nuevo delantero internacional francés Jean Mateta firmó un triplete para los locales.

Y el Newcastle no termina de dejar atrás una irregularidad que le impide mirar hacia arriba en la tabla. Las Urracas (12º) perdieron 2-1 ante un Brighton (9º) en el que brilló con dos goles Danny Welbeck.

Postecoglou destituido -

Aunque una de las noticias que deja el fin de semana inglés fue la destitución del DT australiano del Nottingham Forest Ange Postecoglou, después de una dura derrota en casa ante el Chelsea (0-3) poniendo fin a un mandato de 39 partidos y ocho partidos sin victoria.

Cuando el anterior inquilino del banco del Forest, el portugués Nuno Espirito Santo fue despedido en septiembre por desavenencias con el volcánico propietario del club, el magnate griego Evangelos Marinakis, el equipo ocupaba la 10ª posición en la tabla.

Este sábado dormirá en 18ª posición, en descenso.

Tras una primera parte en la que los locales desaprovecharon algunas claras ocasiones para marcar, la mejor de ellas por Morgan Gibbs-White (19'), el Chelsea apretó tras el descanso y marcó por medio de Josh Acheampong (49'), Pedro Neto (52') y Reece James (84').

El sucesor de "Big Ange" podría ser Sean Dyche o Roberto Mancini, según rumores de los medios británicos.