Protesta y censura en LaLiga: Jugadores se rebelan por el Villarreal-Barcelona en Miami

Madrid, España/Una "protesta simbólica" -no disputar el balón los primeros 15 segundos de cada partido en la novena jornada- por la deslocalización del Villarreal-Barcelona a Miami desencadenó una guerra este fin de semana entre los futbolistas del campeonato español y la organización, que no ofrece por televisión las imágenes del gesto.

El viernes la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció que los jugadores protestarían "de forma simbólica por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", el 20 de diciembre.

En los partidos disputados el viernes y el sábado los jugadores permanecieron inmóviles durante los primeros 15 segundos mientras que por la televisión se ofreció un plano fijo desde fuera del estadio o cenital -ángulo aéreo- y el mensaje "Compromiso por la Paz", sin ofrecer más detalles, censurando la protesta que buscaban transmitir los futbolistas.

"Habrán filmado unos pájaros en el techo" -

Javier Tebas, presidente de la LaLiga, había confirmado el 8 de octubre que el Villarreal-Barcelona, correspondiente a la 17ª fecha, sería el primer partido de la competición que se dispute fuera del territorio nacional, lo que desató críticas por ir en contra del principio de igualdad de condiciones entre los participantes.

El argentino Leandro Cabrera, uno de los capitanes del Espanyol, habló claro después del triunfo 2-0 de su equipo en la cancha del Oviedo el viernes, el primero en el que se produjo la protesta y la censura televisiva.

"Lo único que queríamos mostrar es una pausa y que estamos en desacuerdo. Habrán filmado unos pájaros en el techo, no sé qué habrán hecho, pero sinceramente no lo entiendo", dijo en zona mixta.

"Lo primero es que no tiene sentido, y lo segundo, que si todo es tan transparente y honesto, ¿por qué no se reúnen y se habla? Respeto y transparencia es lo que se va a pedir durante todo el fin de semana esta jornada", añadió.

Aunque la AFE había anunciado el viernes que "mantenía al margen" de la protesta a los jugadores del Barcelona y Villarreal, los dos equipos participaron en la protesta en sus partidos de este sábado, ante Girona y Betis.

"Adultera la competición" -

El centrocampista neerlandés del Barcelona Frenkie De Jong se refirió al asunto días atrás durante la concentración de su selección.

"No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto. No es justo para la competición. No creo que esté bien para los jugadores; siempre nos quejamos del calendario de partidos y del exceso de viajes", dijo De Jong sobre un desplazamiento en avión de más de 8.000 kilómetros.

En el bando rival, el técnico del Real Madrid Xabi Alonso subrayó este sábado en rueda de prensa que el partido de Miami "adultera la competición".

"No ha habido unanimidad ni consulta para que se juegue en campo neutral. Las protestas son positivas y ese sentir es positivo. Creemos que se puede dar, si hay unanimidad, pero no es el caso", añadió un día antes de jugar contra el Getafe.

La UEFA aceptó la disputa de este partido, y otro de la liga italiana a principios de febrero en Australia, "a su pesar" y de "manera excepcional", señaló en un comunicado publicado el 6 de octubre.

Su presidente Aleksander Ceferin explicó en una entrevista tener un margen de maniobra limitado desde que la FIFA revisó sus reglas sobre partidos en el extranjero en mayo.

