Real Madrid vs Juventus | Champions League alineaciones confirmadas

Panamá/El Real Madrid se dispone a medir sus fuerzas con la Juventus en un duelo de gigantes que evoca la final de la Liga de Campeones (UCL) de 2017.

El equipo merengue, bajo el mando de Xabi Alonso, llega al encuentro con la intención de extender su inicio perfecto en la competición, donde ya acumula dos victorias con una contundente cifra de siete goles anotados.

Otras noticias: Sporting vs Olympique Marsella | Champions League: Alineaciones confirmadas, Michael Amir Murillo en el banquillo

Momento de forma: dos realidades contrapuestas

El Real Madrid vive un momento de plena confianza. No solo ha mejorado su inicio respecto a la temporada anterior en la UCL, sino que aspira a conseguir tres victorias en tres partidos por tercera vez en las últimas cuatro ediciones.

Este optimismo se sustenta en su imbatibilidad como local esta temporada, con cinco triunfos en cinco partidos en el Santiago Bernabéu, incluyendo un significativo 2-1 ante el Olympique de Marsella en su estreno europeo. La racha positiva se vio reforzada con una victoria ajustada por 1-0 ante el Getafe en su regreso de la pausa internacional.

Frente a esta realidad, la Juventus atraviesa una crisis de resultados que la ha llevado a acumular una racha de cinco empates consecutivos en todas las competiciones, interrumpida únicamente por una derrota por 2-0 ante el Como el pasado fin de semana. La situación como visitante es particularmente preocupante para el equipo turinés: son cinco partidos sin ganar en la UCL fuera de casa (D4, L1) y solo han logrado una victoria en campo rival en toda la temporada, registrada aún en agosto.

Otras noticias: Partido Villarreal vs Barcelona en Miami: Cancelado - Reacciones de Javier Tebas

Historial y estadísticas clave

El historial entre ambos gigantes se remonta a los años sesenta y es abrumadoramente favorable al Real Madrid, que ha ganado 12 de los 22 duelos oficiales (D2, L8). Los madrileños han reafirmado su dominio en los últimos años, ganando tres de los últimos cuatro enfrentamientos, incluida la final de Cardiff de 2017 y un encuentro en los cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en julio.

Las tendencias recientes refuerzan la superioridad madridista. El equipo de Alonso ha ganado el segundo tiempo en cuatro de sus cinco partidos como local esta temporada y ha anotado dos o más goles en siete de sus últimos ocho compromisos en el Bernabéu. Por el contrario, la Juventus muestra graves problemas ofensivos, sin marcar en el primer tiempo en sus últimos cuatro partidos, aunque siete de sus últimos diez desplazamientos en la UCL han terminado con ambos equipos anotando.

Otras noticias: Real Madrid vs Juventus| Dupla Mbappé-Güler, la gran apuesta de 'los merengues' para ese partido de Champions League

Jugadores clave y bajas

Todos los focos apuntan a Kylian Mbappé, quien ya lleva cinco goles en la UCL esta temporada. Un dato ilustra su impacto: sus últimos 17 goles en la competición han llegado en partidos que terminaron en victoria para su equipo. Por la Juventus, Francisco Conceição emerge como una amenaza tardía, ya que tres de sus cuatro goles en la Champions han llegado después del minuto 80, incluyendo el del empate ante el Villarreal en la última jornada.

En el capítulo de bajas, el Real Madrid sigue sin David Alaba, lesionado. La Juventus, por su parte, no reporta nuevas preocupaciones médicas más allá de las ya conocidas.

Con infromación de Flashscore

Otras noticias: Villarreal vs Barcelona | Se cancela el partido que se iba a jugar en Miami