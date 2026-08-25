Copa Centroamericana 2026 previa| Alajuelense vs Plaza Amador: ticos y panameños en un duelo decisivo por los cuartos de final

Panamá/El Estadio Alejandro Morera Soto se viste de gala este miércoles 26 de agosto para albergar un choque decisivo en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026. Liga Deportiva Alajuelense salta a la cancha de la "Catedral del Fútbol" a las 8:30 p.m. hora local de Costa Rica ( 9:30 p.m. hora de Panamá) para enfrentarse al Club Deportivo Plaza Amador, en un duelo correspondiente al Grupo A donde la jerarquía, el orgullo y el boleto a la siguiente ronda están sobre la mesa.

El conjunto manudo afronta este compromiso con la responsabilidad histórica que exige su escudo en los torneos regionales. Los dirigidos por el cuerpo técnico rojinegro saben que no hay margen de error jugando al calor de su afición, donde la exigencia de proponer el trámite y buscar el arco rival desde el pitazo inicial será absoluta. La escuadra costarricense busca consolidar su liderato en el sector y afianzar las sensaciones futbolísticas del arranque de temporada.

Por su parte, los "leones" plazinos de Panamá aterrizan en suelo tico sin complejos y con la intención clara de arañar puntos que mantengan vivas sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria. Plaza Amador llega a la cita tras firmar actuaciones combativas en el certamen, caracterizadas por un bloque defensivo ordenado y un despliegue físico intenso en la mitad de la cancha para golpear mediante rápidos contragolpes.

Historial Particular: La espina clavada en Morera Soto

El cara a cara entre rojinegros y plazinos ostenta un antecedente sumamente reciente que le añade una capa extra de dramatismo y picante al encuentro de esta noche.

Ambas instituciones se vieron las caras de manera oficial por primera vez el 31 de julio de 2025, también en el marco de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

En aquella ocasión, la Liga tomó la ventaja inicial durante la primera mitad. Sin embargo, la escuadra panameña reaccionó con contundencia en el complemento, firmando una remontada épica 1-2 que significó una de las victorias más importantes a nivel internacional en la historia del cuadro del barrio de El Chorrillo en territorio costarricense.

Ese único choque registrado fija la balanza histórica a favor de Plaza Amador con 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas, ostentando 2 goles a favor y 1 en contra frente a los alajuelenses.

Te puede interesar: Copa Oro 2027 de Concacaf | Todo lo que debes saber del camino hacia el principal torneo de la zona

Las claves del partido

Carga emotiva y revancha: Para Alajuelense , el duelo representa la oportunidad perfecta para saldar la cuenta pendiente de la edición anterior frente a su gente y dejar en claro su superioridad en casa.

Para , el duelo representa la oportunidad perfecta para saldar la cuenta pendiente de la edición anterior frente a su gente y dejar en claro su superioridad en casa. El plan placino: El técnico del Plaza Amador apostará por la paciencia táctica, buscando cerrar los circuitos de juego manudos para desesperar a la grada y aprovechar los espacios a la espalda de la zaga local.

El técnico del apostará por la paciencia táctica, buscando cerrar los circuitos de juego manudos para desesperar a la grada y aprovechar los espacios a la espalda de la zaga local. Control de la posesión: El mediocampo rojinegro deberá imponer el ritmo y dar fluidez a la circulación del balón para derribar el cerrojo defensivo de los canaleros.

Con todos los ingredientes listos en el Morera Soto, todo se encuentra servido para 90 minutos de alta intensidad donde la Liga buscará el liderato y la revancha, mientras que el Plaza Amador intentará repetir la hazaña en suelo costarricense.

Te puede interesar: US Open 2026| Carlos Alcaraz y Serena Williams se unen y brillan en el día especial de Roger Federer