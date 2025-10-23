Angelina Melnikova y Hashimoto Daiki conquistan el Mundial de Gimnasia Artística en Yakarta

La gimnasta de 25 años, ya coronada en 2021, fue autorizada a competir en este Mundial, pero su neutralidad fue recientemente puesta en duda por Ucrania, que sospecha de su proximidad con el poder ruso.

Yakarta, Indonesia/La gimnasta rusa Angelina Melnikova, quien compite bajo bandera neutral, se proclamó campeona del mundo del concurso general femenino (All-Around) de gimnasia artística por segunda vez en su carrera, este jueves 23 de octubre en Yakarta, Indonesia.

La deportista, de 25 años, ya había conquistado el título en 2021 y regresó triunfante a la élite internacional tras varios años fuera de las grandes competiciones debido a la suspensión de Rusia por la invasión a Ucrania. En esta edición, Melnikova se impuso con 55.066 puntos, superando por una décima a la estadounidense Leanne Wong (54.966), quien se llevó la plata, mientras que la china Zhang Qingying (54.633) completó el podio con el bronce.

La ausencia de figuras como Simone Biles (EE.UU.) y Rebeca Andrade (Brasil) dejó el camino abierto para la rusa, que demostró una ejecución sólida y dominio técnico en cada aparato. Sin embargo, su participación ha generado controversia. Ucrania ha puesto en duda su condición de atleta neutral, al denunciar que posee licencia del CSKA, un club dependiente del Ministerio de Defensa ruso.

Además, medios ucranianos han cuestionado su presunta cercanía al poder político en Moscú. A finales de mayo, Melnikova participó en las primarias del partido Rusia Unida, vinculado al presidente Vladimir Putin, aunque más tarde anunció su retiro de la contienda alegando que no podía conciliar los entrenamientos con la actividad política. También ha sido señalada por publicaciones en redes sociales que habrían mostrado apoyo al conflicto en Ucrania.

Hashimoto Daiki logra su tercer título mundial consecutivo

En la rama masculina, el japonés Hashimoto Daiki reafirmó su supremacía al conquistar su tercer título consecutivo en el concurso completo del Mundial de Gimnasia Artística, igualando la histórica marca de su ídolo Kohei Uchimura, quien logró la misma hazaña en años anteriores.

“Para mí, esta medalla es más que una simple medalla”, declaró Hashimoto tras su victoria. “Es una manera de descubrir cómo seguir ganando”. Con una puntuación total de 85.131, Hashimoto lideró la competencia de principio a fin, destacando en ejercicio de suelo (14.000), salto (14.466) y barra fija (14.700), esta última con la mejor nota de la jornada.

Su compatriota Oka Shinnosuke comenzó fuerte, pero un error en el suelo lo sacó de la contienda. El chino Zhang Boheng obtuvo la plata, tras brillar en anillas (14.600), mientras que el suizo Noe Seifert se quedó con el bronce, destacando en caballo con arzones (14.000). La competencia, celebrada en la Indonesia Arena, fue una de las más reñidas de los últimos años, con hasta ocho gimnastas disputando el podio, entre ellos el colombiano Ángel Barajas, quien finalizó entre los mejores del torneo.

Hashimoto, quien también fue campeón olímpico en Tokio 2020, dijo sentirse más confiado que en ediciones anteriores: “No fue más fácil, pero me resultó más familiar y supe adaptarme mejor”. Zhang, por su parte, valoró el nivel de la competencia: “No di mi máximo, pero aprendí de mis errores y transformé mis fallos en perfección”.

Entretanto, Seifert, de 26 años, celebró emocionado su primer podio mundial: “Soy solo un suizo que hace gimnasia. Es increíble, todavía no puedo creerlo”. El japonés ya mira hacia el futuro y no descarta ampliar su legado: “Ganar tres campeonatos no es fácil. Haré mi mejor esfuerzo para lograr un cuarto… o quizás un séptimo”, afirmó con una sonrisa.

