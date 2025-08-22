Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Panamá cumple participación en triatlón, lucha y levantamiento de pesas

Paraguay/Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 están cerca de su desenlace y la actividad para Panamá ha sido intensa en la primera parte de la jornada del viernes 22 de agosto.

La participación de la delegación panameña se concentró en tres disciplinas deportivas que fueron: el triatlón, lucha, levantamiento de pesas.

Compitieron unidos

Panamá tuvo acción en el triatlón por equipos, específicamente en los relevos mixtos, cuyo evento se realizó en la Ciudad de Encarnación, Paraguay.

María Jimena Ansin, Liska Arteaga, Iker Batista y Oliver Batista integraron el colectivo panameño que culminó la competencia con tiempo de 1 hora, 38 minutos y 7 segundos.

Con su desempeño, el conjunto panameño quedó en el duodécimo lugar de la clasificación final de la prueba.

Termina la lucha

La participación de Panamá en la lucha de los Panamericanos Junior culminó este viernes con Wilfredo Steven López quien compitió en el estilo libre masculino, categoría -65 kilogramos.

López combatió en los cuartos de final con el venezolano Víctor Parra quien lo venció por 0-10.

El balance final de la delegación panameña en esta disciplina deportiva fue una medalla de bronce obtenida por Yusneiry Agrazal.

Acción en las pesas

Kelly Aparicio representó a Panamá en la prueba de levantamiento de pesas, categoría de 69 kilogramos - rama femenina-.

La oriunda de la provincia de Veraguas levantó 81 kilogramos en arranque y 100 kilogramos en envión para un suma total de 181 kilogramos.

Aparicio culminó su participación con el octavo lugar en su categoría.

Lo próximo

La actividad de este viernes continúa para la delegación panameña con tres eventos.

El golf está en curso con los representantes Juan Rodríguez y Carlos Sacre. También está en competencia la gimnasta Ana Lucía Beitia en la prueba de viga de equilibrio. Precisamente en ese aparato se encuentra en reserva su compatriota Susan Madera.

La jornada cierra para Panamá con la participación de Camila García de Paredes, quien estará en la segunda ronda de danza estilo en el patinaje artístico. Su prueba iniciará a las 4:15 p.m. (hora de Panamá).

Jornada anterior

Camila García de Paredes salió a la pista del Velódromo de la ciudad de Asunción, Paraguay, para competir por Panamá en la primera jornada de la modalidad de danza estilo en el patinaje artístico de los II Juegos Panamericanos Junior.

La patinadora panameña realizó su rutina con la canción 'O Sole Mío' y se ubicó en el séptimo lugar con 40.21 puntos. Esta cifra se desglosa en 20.46 en puntuación total de elementos técnicos (TES) y 19.75 en puntuación total de componentes del programa (PCS).

Yusneiry Agrazal obtuvo este jueves la medalla de bronce en la rama femenina de la lucha estilo libre, categoría -53 kilogramos, de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Agrazal accedió a esa instancia después de imponerse en los cuartos de final a la paraguaya Ingrid Rodríguez, por 10 a 0. Tras esa victoria entró en las semifinales donde se llevó la derrota ante la colombiana Yusmy Chaparro, por 2 a 9.

Por otra parte, la también panameña Jeanice Mejía fue superada por la canadiense Mia Friesen, por 0 a 11, en los cuartos de final de la división de -57 kilogramos.

Agrazal superó a la puertorriqueña Shammilka Miranda, por puntuación de 6-4, para quedarse con la cuarta presea de la delegación panameña en ese evento juvenil continental.

La panameña inició su faena en horas de la mañana cuando se impuso a la paraguaya Ingrid Rodríguez en los cuartos de final, por 10 a 0.

Durante el día, volvió a competir cuando disputó las semifinales y se llevó la derrota ante la colombiana Yusmy Chaparro, por 10 a 9. A pesar de que esa derrota le privó de optar por la medalla de oro, Agrazal tuvo la oportunidad de quedarse con el bronce y lo logró con su victoria ante Miranda en horas de la tarde.

Además, Dos panameños participan en el torneo de golf de la cita continental juvenil que completó este jueves su primera ronda en la cancha del Asunción Golf Club.

Juan Rodríguez realizó 78 golpes en los 18 hoyos que están a lo largo y ancho del campo, esto equivale a seis impactos sobre el par de ese terreno. Esto le ubica en el puesto 20 de la tabla general

Por su parte, Carlos Sacre hizo 89 golpes (17 sobre par) por lo que se encuentra en la posición 31.

La segunda ronda se realizará el 22 de agosto y el tee de salida de cada uno de los jugadores será en el hoyo 10.

