Belice vs Panamá: La 'Sele' termina su concentración en Penonomé con entrenamiento en grama sintética

¡IMPERDIBLE! Belice vs Panamá EN VIVO, este sábado 7 de junio desde las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass y TVN Radio.

Panamá/La Selección de Fútbol de Panamá culminó este jueves su etapa de entrenamientos en la ciudad de Penonomé con una sesión en la cancha sintética del complejo Virgilio Tejeira Andrión.

Los jugadores realizaron ejercicios de estiramiento y ensayaron la definición. Además de que se dio acceso de 15 minutos a los periodistas que le dan seguimiento al equipo panameño que disputará su próximo juego ante Belice en las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Jorge Gutiérrez, defensor del combinado canalero, resaltó el hecho de tener en el grupo a jugadores que se desempeñan en ligas internacionales de renombre, algo que considera de motivación para él y sus demás compañeros.

"Estar rodeados de grandes jugadores como Amir Murillo, que viene de disputar la liga en Francia, y César Blackman, que jugó en la Champions League. El nivel que traen ellos es alto y eso es a lo que apuntamos todos; llegar a grandes ligas, tener buenos rendimientos y así aportar cada uno nuestro granito de arena", señaló el jugador del Deportivo La Guaira de Venezuela.

Por su parte, Alberto Guerrero, agradeció la confianza que recibe del técnico Thomas Christiansen lo que le beneficia al momento de cumplir su rol como delantero.

"Sinceramente el 'profe' me tiene confianza. Así lo manifestó en una entrevista", resaltó el jugador del Dinamo Kyiv de Ucrania. "Creo que eso me genera confianza a mí. Tengo suerte de que el entrenador me tenga confianza."

La práctica de este jueves se hizo en un césped similar al que tiene el FFB Field de Belmopán, escenario del encuentro que se llevará a cabo el sábado 7 de junio desde las 8:00 p.m. (hora panameña).

El equipo panameño tiene previsto salir de Penonomé y viajar hacia la ciudad de Panamá durante esta tarde. El viernes 6 de junio, entrenará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en la mañana. En la tarde, emprenderá el viaje hacia la capital beliceña.

Convocatoria

El pasado martes 3 de junio, el técnico Thomas Christiansen anunció la lista de convocados para los próximos compromisos de la selección panameña. Estos incluyen los partidos de eliminatoria mundialista ante Belice y Nicaragua, del 7 y 10 de junio respectivamente, y la Copa Oro de Concacaf que se realizará en Estados Unidos del 14 de junio al 6 de julio.

Porteros

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía - Nacional (URU)

John Gunn - NE Revolution II (USA)

Defensas

José Córdoba - Norwich City (ENG)

Iván Anderson - CD Marathón (HON)

Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Edgardo Fariña - FK Khimki (RUS)

Fidel Escobar - Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey - Minnesota United (USA)

Michael Amir Murillo - Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis

Jorge Gutiérrez - Deportivo La Guaira (VEN)

Volantes

Aníbal Godoy - San Diego FC (USA)

César Yanis - Cobresal (CHI)

Edward Cedeño - SD Tarazona (ESP)

Cristian Martínez - Kiryat Shmona (ISR)

Víctor Griffith - St Johnstone (SCO)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Janpol Morales - CD Macará (ECU)

Delanteros

Cecilio Waterman - Coquimbo Unido (CHI)

Eduardo Guerrero - Dynamo Kyiv (UKR)

Azarias Londoño - Universidad Católica (ECU)

José Fajardo - Universidad Católica (ECU

Ismael Díaz - Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez - Monagas SC (VEN)

