Copa Centroamericana 2025 Play-In| Sporting San Miguelito vs Plaza Amador: 'Académicos' dan lección a 'Plazinos' en duelo panameño

Dos representantes de Panamá luchan por un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Panamá/La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con Sporting San Miguelito logrando una victoria 1-0 ante CD Plaza Amador en el partido de ida de su serie de Play-In el miércoles en el Estadio Universidad Latina en Penonomé, Panamá.

Sporting San Miguelito estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 12, con un potente disparo de larga distancia de Armando Cooper que fue detenido por el portero de Plaza Amador, Marcos Allen, en la esquina inferior derecha.

Martín Ruíz puso en ventaja a los locales al minuto 66, rematando desde el centro del área tras una asistencia de Ramsés de León.

Jeslan Caicedo tuvo una clara oportunidad para ampliar la ventaja de Sporting San Miguelito al 90+3’, pero su definición por encima del arquero se fue apenas desviada y pegó en la red lateral.

Los porteros Marcos De León y Kevin Mosquera se destacaron con sólidas actuaciones; Mosquera reemplazó a De León en el tiempo añadido de la primera mitad debido a una lesión, contribuyendo así a mantener el arco en cero.

San Miguelito defenderá su ventaja de 1-0 cuando ambos equipos se enfrenten en el partido de vuelta el próximo miércoles en Ciudad de Panamá. El ganador en el marcador global obtendrá un cupo para la Copa de Campeones Concacaf 2026.

Estadísticas del partido

Posesión

Sporting SM: 35,7%

35,7% Plaza Amador: 64,3%

Porcentaje de duelos individuales ganados

Sporting SM: 51,0%

51,0% Plaza Amador: 49,0%

Duelos aéreos ganados

Sporting SM: 31,3%

31,3% Plaza Amador: 68,8%

Intercepciones

Sporting SM: 15

15 Plaza Amador: 8

Fuera de juego

Sporting SM: 1

1 Plaza Amador: 3

Tiros de esquina

Sporting SM: 2

2 Plaza Amador: 7

Inédito

Esta serie entre Sporting San Miguelito y Plaza Amador marca un hecho histórico en la Copa Centroamericana, ya que será la primera vez que dos clubes panameños se enfrenten en la ronda de Play-In.

Sporting San Miguelito participará por primera vez en un Play-In, en la que será su tercera serie a ida y vuelta en competiciones internacionales de clubes. Sus dos anteriores series fueron en la Liga Concacaf Scotiabank 2022, cuando primero venció 4-1 en el global al Deportivo Malacateco en octavos de final, antes de caer 2-1 en el global ante Tauro FC en los cuartos de final.

Plaza Amador también jugará por primera vez en la ronda de Play-In mientras continúa con una destacada campaña en su debut en la Copa Centroamericana. El equipo ha conseguido cuatro victorias en sus cinco partidos hasta ahora (4 triunfos, 1 derrota). El delantero Everardo Rose ha sido la principal figura en el ataque con cuatro goles y dos asistencias, y lidera la competencia con 19 remates. Los Leones disputarán su décimo cuarta serie a ida y vuelta en competiciones internacionales, habiendo avanzado en cinco ocasiones y quedando eliminados en ocho de sus 13 series anteriores.

