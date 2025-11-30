Curazao vs Panamá | La selección femenina tendrá su primera prueba de fuego

La Selección Mayor Femenina de Panamá aterriza en Curazao lista para iniciar su camino en las Clasificatorias Concacaf W 2025/26.

Panamá/Este domingo 30 de noviembre, el equipo panameño se enfrentará a la selección local en el Estadio Rignaal “Jean” Francisca (8 pm hora local, 7 pm de Panamá) en lo que será la primera jornada de competencia en el Grupo E.

Este torneo no es solo una serie de partidos, sino la ruta crítica hacia la élite del fútbol mundial. Las seis selecciones que logren ganar sus respectivos grupos se unirán a las ya clasificadas Estados Unidos y Canadá en el Concacaf W Championship 2026.

Dicho campeonato, que se jugará en noviembre de 2026, servirá como el clasificatorio directo de la confederación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Toña Is, la estratega del Saldo Positivo

El debut oficial por puntos de la Selección Nacional Femenina es también el bautizo competitivo de la entrenadora Toña Is, quien fue presentada oficialmente en octubre de 2024. Su historial inmediato es prometedor: en 11 partidos amistosos, ha logrado un impresionante saldo positivo de 7 victorias, con solo dos derrotas y dos empates.

Entre sus triunfos más destacados se encuentran tres victorias consecutivas frente a Costa Rica y el resonante 1-0 conseguido en condición de visitante frente a la poderosa Australia. El equipo llega con figuras clave como Marta Cox, quien milita en el Fenerbahce de Turquía, y las atacantes Lineth Cedeño y Katherin Parris.

Panamá comparte el Grupo E con Curazao, Cuba, San Cristóbal y Nieves, y Aruba. El formato exige consistencia: se jugarán dos partidos como local y dos como visitante, y solo el primer lugar tendrá acceso a la siguiente fase del camino mundialista. Para la Marea Roja, la misión es clara: asegurar esos primeros tres puntos en Willemstad.

Dato histórico: Las Clasificatorias Concacaf W 2025/26 marcan la octava edición de este torneo clasificatorio, cuya primera edición se disputó en 1998.

El camino de clasificación en Concacaf es como un embudo gigante que se estrecha: 29 equipos luchan por 6 cupos en esta primera etapa, buscando llegar al campeonato final donde solo los mejores cuatro asegurarán la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. La victoria en Curazao es el primer paso indispensable para cumplir ese sueño.

Fuente: Concacaf y FPF

¡Festival de Goles en Concacaf W! México y Jamaica Desatan una Tormenta Ofensiva

Las Clasificatorias Concacaf W 2025/26 presenciaron dos resultados abultados que reafirmaron la jerarquía de las potencias regionales en el arranque del torneo clasificatorio, con México y Jamaica logrando impresionantes victorias que establecieron récords de anotación.

Goleada Histórica de Jamaica (18-0)

En Gros Islet, Santa Lucía, la selección de Jamaica logró una victoria histórica. Las Reggae Girlz vencieron a Dominica con un marcador contundente de 18-0 en el Grupo B. Este resultado marcó la victoria más amplia en la historia de su selección nacional.

El encuentro en el Daren Sammy Cricket Stadium fue dominado desde el inicio. Konya Plummer abrió el marcador al minuto 2, y la capitana Khadija Shaw duplicó la ventaja al 4’ con un remate de derecha. Shaw continuó imparable, completando su triplete al 43’.

Otras figuras destacadas en la avalancha ofensiva fueron Kiki Van Zanten, quien firmó un doblete, y Brown, quien también marcó tres tantos en total. La cuenta se extendió en la segunda mitad con goles de Deneisha Blackwood y Shaneil Buckley, ambas sumando un doblete, además de un autogol de Rosalinda Paul. Natasha Thomas y Shania Hayles también se sumaron a la lista de anotadoras, sellando Buckley el marcador final al 90’+2’.

Exhibición Ofensiva de México (14-0)

Por su parte, la selección de México demostró su poderío ofensivo al vencer a San Vicente y las Granadinas por 14-0 en el Grupo A. El partido se disputó en el Arnos Vale Sporting Complex.

El liderazgo en la goleada mexicana recayó en dos figuras clave: Charlyn Corral y Jacqueline Ovalle.

• Charlyn Corral fue la máxima figura del encuentro, firmando la asombrosa cantidad de siete goles. Corral abrió el marcador al 6’ y consiguió su triplete al 45’ con un cabezazo, cerrando su cuenta con sus últimos tres tantos al 86’, 90’ y 90’+3’.

• Jacqueline Ovalle completó un triplete en la exhibición ofensiva. Ovalle anotó su primer gol al 14’ y completó su tripleta al 65’ con un potente disparo, además de registrar una gran asistencia para Scarlett Camberos al 25’.

Otros tantos fueron aportados por Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez.

México volverá a la acción ante Santa Lucía en la ventana de marzo, mientras que San Vicente y las Granadinas enfrentará a Puerto Rico a finales de febrero. Ambos resultados subrayan el alto nivel de exigencia que las Clasificatorias Concacaf W imponen a las selecciones en su camino hacia el próximo Campeonato Femenino.

