Guatemala vs El Salvador | Alineaciones confirmadas Carlos Harvey titular para el partido de eliminatoria Concacaf

Panamá/La expectación ha llegado a su fin. Tanto la selección de Guatemala como la de Panamá han oficializado las alineaciones iniciales que saltarán al campo.

Ambos equipos han presentado onces con una fuerte presencia de jugadores que militan tanto en ligas nacionales como en el extranjero.

El Once Titular de Guatemala

La selección guatemalteca, designada como Equipo A en los registros, ha presentado una formación sólida, destacando la presencia de Nicholas Hagen (GK) del COLUMBUS CREW en la portería.

En la línea defensiva, Guatemala confía en seis hombres: Jose Ardon (ANTIGUA GFC), Jose Pinto (CP COMUNICACIONES FC), Aaron Herrera (DC UNITED), Stheven Robles (COMUNICACIONES FC), Antonio Lopez (CLUB XELAJU M.C.) y Jose Morales (CSD MUNICIPAL).

El mediocampo cuenta con Jose Rosales (ANTIGUA GFC), Oscar Santis (ANTIGUA GFC) y Jonathan Franco (CSD MUNICIPAL). La responsabilidad del ataque recae en el delantero Rubio Mendez (CHARLESTON BATERY).

Alineación Confirmada (Guatemala):

• GK: Nicholas Hagen (COLUMBUS CREW)

• DF: Jose Ardon (ANTIGUA GFC)

• DF: Jose Pinto (CP COMUNICACIONES FC)

• DF: Aaron Herrera (DC UNITED)

• DF: Stheven Robles (COMUNICACIONES FC)

• DF: Antonio Lopez (CLUB XELAJU M.C.)

• DF: Jose Morales (CSD MUNICIPAL)

• MF: Jose Rosales (ANTIGUA GFC)

• MF: Oscar Santis (ANTIGUA GFC)

• MF: Jonathan Franco (CSD MUNICIPAL)

• FW: Rubio Mendez (CHARLESTON BATERY)

Alineación titular de la selección de Panamá

Panamá sale al encuentro con una alineación cargada de legionarios, muchos de ellos establecidos en clubes importantes fuera de Centroamérica.

El arco panameño será custodiado por Orlando Mosquera (GK), quien juega para el AL FAYHA FC. La defensa está conformada por Cesar Blackman (SK SLOVAN BRATISLAVA), Fidel Escobar (DEPORTIVO SAPRISSA), Carlos Harvey (MINNESOTA UNITED FC) y Eric Davis (CD PLAZA AMADOR).

El medio campo canalero muestra figuras clave como Adalberto Carrasquilla (PUMAS UNAM), Cristian Martinez (KIRYAT SHMONA), Andres Andrade (LASK LINZ) y el veterano Anibal Godoy (CP SAN DIEGO FC).

La ofensiva se basa en la dupla de Azarias Londoño (U.CATOLICA-ECU) y Cecilio Waterman (COQUIMBO UNIDO), buscando asegurar los goles para el conjunto panameño.

Alineación Confirmada (Panamá):

• GK: Orlando Mosquera (AL FAYHA FC)

• DF: Cesar Blackman (SK SLOVAN BRATISLAVA)

• DF: Fidel Escobar (DEPORTIVO SAPRISSA)

• DF: Carlos Harvey (MINNESOTA UNITED FC)

• DF: Eric Davis (CD PLAZA AMADOR)

• MF: Cristian Martinez (KIRYAT SHMONA)

• MF: Adalberto Carrasquilla (PUMAS UNAM)

• MF: Andres Andrade (LASK LINZ)

• MF: Anibal Godoy (CP SAN DIEGO FC)

• FW: Azarias Londoño (U.CATOLICA-ECU)

• FW: Cecilio Waterman (COQUIMBO UNIDO)