Guatemala vs Panamá: Las 5 razones por las que la Sele debe ganar en El Trébol

Panamá/Este jueves 13 de noviembre, la Selección de Panamá afrontará una verdadera prueba de carácter cuando visite a Guatemala en el Estadio El Trébol, por una nueva jornada de la fecha FIFA.

El encuentro promete intensidad, presión y emociones en un recinto donde el público local suele pesar, pero donde Panamá tiene la obligación de demostrar por qué es una de las potencias en ascenso de la región.

A continuación, repasamos las 5 razones por las cuales los canaleros deben ganar este partido crucial:

1. Consolidar la clasificación

La Selección de Panamá llega empatada en puntos con Surinam (6), aunque aventaja solo por la cantidad de goles. Un triunfo ante Guatemala le permitiría afrontar la última fecha con ventaja y prácticamente con el pase asegurado, evitando depender de otros resultados.

2. Evitar un mano a mano directo con Guatemala

Guatemala tiene 5 puntos y está a solo uno de Panamá. Si los chapines ganan, superarían al conjunto canalero en la tabla y complicarían el panorama. Por eso, ganar en El Trébol no solo es vital para sumar, sino también para dejar a Guatemala sin margen de reacción en la recta final.

3. Llegar con confianza al cierre contra la selección de El Salvador

El último compromiso será ante El Salvador, que acumula solo 3 puntos. Triunfar en suelo guatemalteco le daría a Panamá la tranquilidad pasajera de encarar ese duelo de alto octanaje, fortaleciendo la moral y el juego colectivo del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

4. Mantener la hegemonía y el orgullo nacional

Vencer en un escenario complicado como el Estadio El Trébol consolidaría la imagen de Panamá como una potencia emergente en Centroamérica. Además, sería un golpe de autoridad que reforzaría el crecimiento futbolístico del equipo y su papel protagónico rumbo a los próximos desafíos internacionales.

5. Mejorar la diferencia de goles

Panamá y Surinam están igualados tanto en puntos como en diferencia de goles (+1). Cada tanto anotado puede ser decisivo en un posible desempate final, por lo que ganar y hacerlo con contundencia puede ser clave en la definición del grupo.

En resumen: el duelo Guatemala vs Panamá es más que un partido. Es una cita determinante para consolidar la clasificación, reforzar la confianza del grupo y demostrar el carácter competitivo de una selección que sigue soñando con estar presente en la próxima Copa del Mundo 2026.

