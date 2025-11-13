Guatemala vs Panamá| Fanáticos colman las afueras de El Trébol ante un fuerte dispositivo de seguridad

Sintoniza hoy jueves 13 de noviembre el partido entre Panamá y Guatemala a las 9:00 p.m. (previa a las 8:00 p.m.) por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (Solo en el territorio panameño)

Panamá/Pasan las horas y se acerca el momento para que ruede el balón y comience el partido entre las selecciones de Panamá y Guatemala en la quinta jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Una gran cantidad de fanáticos están afuera del Estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala, que será el escenario del encuentro. Un video emitido en la cuenta de Instagram de TVMAX se observa el momento que personal encargado de organizar el ingreso de los fanáticos revisaban mediante un dispositivo móvil el boleto comprado por uno de los aficionados mediante su código QR.

Además, medios guatemaltecos reportan que una gran cantidad de policías custodian el estadio y sus alrededores para procurar la seguridad de los asistentes antes, durante y después del encuentro que iniciará a las 9:00 p.m. (hora de Panamá).

"Agentes de distintas unidades policiales desarrollan patrullajes, controles de acceso y supervisión en puntos estratégicos para prevenir incidentes y asegurar el desarrollo del evento en un ambiente de convivencia pacífica", destacó el periodista Fernando Castellanos de la emisora Stereo100 de Guatemala.

El despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil guatemalteca se extiende hacia áreas circundantes del Estadio El Trébol como lo son las zonas 3 y 7 de la Ciudad de Guatemala, el sector de San Francisco de Asís y el Parque Los Mariachis. Esto lo refleja el diario local La Hora en sus redes sociales.

Te puede interesar: EN VIVO Surinam vs El Salvador por TVMAX eliminatoria Concacaf

El partido entre Panamá y Guatemala ha provocado una gran expectativa que ha ido en aumento en las últimas horas ya que una victoria de cualquiera de las dos selecciones les encaminaría a una eventual clasificación al Mundial del próximo año.

Te puede interesar: Guatemala vs Panamá| Cosas que debes saber sobre el partido de eliminatorias mundialistas

Situación

Ambas selecciones forman parte del Grupo A en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Panamá está en el segundo lugar seis puntos como resultado de una victoria y tres empates, mientras que Guatemala es tercero con cinco puntos ya que suma una victoria, una derrota y dos empates.