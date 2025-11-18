Guatemala vs Surinam| Partido clave con repercusiones para Panamá en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX,TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Estados Unidos/La Ronda Final de las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con Guatemala recibiendo a Surinam en el Grupo A el martes en el Estadio El Trébol en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Noventa minutos separan a Surinam de su primera clasificación a una Copa Mundial. Liderando el grupo por diferencia de goles, Surinam está empatado con Panamá en nueve puntos y necesita mantener el primer lugar para sellar la clasificación directa.

Surinam llega motivado tras una victoria 4-0 sobre El Salvador en casa. Richonell Margaret firmó un doblete para acercar aún más al país a su primera participación mundialista.

Surinam puede asegurar su boleto al Mundial con una victoria combinada con una derrota o empate de Panamá. Si ambas selecciones ganan, Surinam deberá finalizar la jornada con una mejor diferencia de goles para terminar en el primer lugar.

Guatemala está eliminada de la contienda tras una derrota 3-2 contra Panamá. Arquímides Ordóñez y Rudy Muñoz anotaron en el intento de remontada y buscarán ayudar a los Chapines a cerrar su campaña con una nota positiva.

Datos Históricos post partido

Surinam 4–0 El Salvador

Surinam vive su mejor racha en las clasificatorias.

Con el triunfo 4-0 sobre El Salvador, Surinam alcanzó 9 partidos sin perder en las clasificatorias (G-5, E-4), la mejor racha en toda su historia. Como local suma 7 partidos invicto (G-5, E-2), su segunda mejor racha, solo superada por los 10 partidos registrados entre las clasificatorias rumbo a Inglaterra 1966, México 1970, Argentina 1978, España 1982, México 1986 y Estados Unidos 1994.

Surinam vuelve a marcarle cuatro goles a El Salvador, 58 años después

Es la segunda vez que Surinam le anota cuatro goles a El Salvador en las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA. La primera fue un 4-1 en el Grupo 4 el 22 de diciembre de 1968 (hace 56 años, 10 meses y 19 días). Los goleadores fueron: doblete de Jules Lagadeau, Stuart Oosthuizen y Edwien Schal; por El Salvador anotó Víctor Azúcar.

Gol histórico de Richonell Margaret

Richonell Margaret llegó a 3 goles en las clasificatorias, registró su primer doblete con la selección y el doblete #20 de Surinam. Su primer gol fue el #3900 en el partido número 1281 en la historia de las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA.

Tjaronn Chery supera récord de Dwight Yorke

Tjaronn Chery marcó su primer gol y se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar un penal en la historia de las clasificatorias de Concacaf (37 años, 5 meses y 9 días). Rompió el récord de Dwight Yorke (37 años, 3 meses y 8 días), logrado ante El Salvador el 11 de febrero de 2009 rumbo a Sudáfrica 2010. Yorke es el actual entrenador de Trinidad & Tobago.

