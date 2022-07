Ignacio 'Nacho' Quintana: "Nuestra realidad no es el 3-0 contra Costa Rica"

El DT de la selección femenina de Panamá, Ignacio "Nacho" Quintana visitó los estudios de Somos La Sele donde hizo un balance de la participación de la selección en el Campeonato Concacaf W que se disputó en Monterrey, México.

Quintana reconoció que les dolió mucho no cumplir con la meta de clasificar al mundial de manera directa; "Nos dolió igual, nos dolió de la misma forma fue una noche bastante complicada, pero no nos podemos quedar ahí llorando en el cuarto pensando que ya todo se había perdido, si no tratábamos de recuperarnos, estuvimos a punto de sacarle un empate a Canadá por minutos, cierto que el juego fue complicado para todos".

La selección femenina de Panamá tiene una realidad, pero para "Nacho" Quintana no es el 3-0 que les encajó Costa Rica; "Hay que estar conscientes también de dónde estamos, del ranking en el que estamos, del nivel de fútbol que todavía hay en Panamá y trabajar con eso, para que el fútbol avance necesitamos estar primero conscientes de nuestra realidad y nuestra realidad no es el 3-0 contra Costa Rica, nuestra realidad es más cercana a perder 1-0 con un equipo como Canadá que todos saben que es campeona olímpica, esa es la realidad que nos queremos acercar".

¿Qué pasó en el partido Panamá vs Costa Rica?

Ignacio Quintana insistió en decir que Panamá está a nivel de Costa Rica, pero se refirió a aspectos que se debe mejorar como profesionalizar nuestra liga; "Es un paso muy importante y eso no se da de un día para otro, eso va ayudar que las mismas jugadoras se envuelvan en un ambiente de una cultura deportiva mayor, que no sea una obligación el irse a dormir temprano, el estar tomando más agua, ese tipo de hábitos que ya el alto rendimiento lo normaliza, eso no es tarea de nosotros como selección, eso es tarea de los clubes, de las academias donde están ellas y la liga tiene que impulsarlo también, nosotros vamos a trabajar de la mano con ellos para que cuando nos enfrentemos con equipos como Costa Rica como Canadá, no compita la selección contra selección, sino que compita el desarrollo del fútbol nacional contra el desarrollo del fútbol nacional del otro país".

Actos de indisciplina, ¿Hubo o no hubo previo al Campeonato Concacaf W?

"Indisciplina va haber en todos lados, es un grupo, son seres humanos, que al igual que todos nosotros están llenos de emociones, claro que hay enojo, claro que hay momentos en las que ellas, estoy seguro que se arrepienten de no haber dormido el tiempo que tenían que haber dormido, pero eso como te digo no nos asegura tampoco nada, nos asegura una mejor preparación física eso estamos completamente de acuerdo eso se habló dentro del grupo hay códigos obviamente, se habló de la indisciplina, se habló del orden que deben de tener y su administración, de que su cuerpo es su empresa y la tienen que tratar como tal", sustentó Quintana.

La selección de Panamá jugará el repechaje en Nueva Zelanda del 17 al 23 de febrero del 2023 y para Quintana ninguna jugadora tiene un puesto seguro para esa selección que disputará ese repechaje.

Serán diez las selecciones que jugarán por las tres últimas tres plazas en disputa para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Asia: Tailandia y China Taipéi

África: (dos)

Norte, Centroamérica y el Caribe: Panamá y Haití

Sudamérica: (dos)

Europa: (una)

Oceanía: (una).