Juan Moltó: futbolista panameño está en pretemporada con el Extremadura de España

Panamá/Un día después de la clasificación de la selección de España a la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, el futbolista panameño Juan Antonio Moltó Castrellón, inició su entrenamiento oficial este 15 de julio, tras ser invitado a una pretemporada por el Club Deportivo Extremadura.

Moltó, quien se destaca en la posición de mediocampo, continúa dando pasos firmes hacia el fútbol profesional internacional tras incorporarse a la pretemporada del equipo español que actualmente milita en la Primera Federación (Primera RFEF), tercera categoría del fútbol español, y que en el pasado formó parte de LaLiga, la máxima división del fútbol de España.

Durante un mes, el jugador canalero de 18 años entrenará junto al plantel del conjunto extremeño, una oportunidad que representa un importante reto deportivo y una valiosa vitrina para demostrar sus condiciones en una de las estructuras futbolísticas más competitivas del mundo.

Para Moltó, este momento representa la materialización de un objetivo que ha perseguido desde niño: “Mi sueño siempre fue jugar en Europa, especialmente en España, porque considero que es uno de los mejores lugares para sacar la mejor versión de uno mismo como futbolista. Que haya llegado esta oportunidad con un club tan grande e histórico como el CD Extremadura es un sueño hecho realidad”, expresó.

El joven panameño afirmó que este nuevo capítulo también representa una recompensa al esfuerzo realizado por su familia durante años: “Dar este salto significa muchísimo para mí y para mi familia. Ellos siempre hicieron todo lo posible para apoyarme y ayudarme a perseguir este sueño. Hoy siento que este paso también les pertenece a ellos”, reconoció.

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Un camino construido desde la infancia

La historia futbolística de Juan Moltó comenzó en la Academia Costa del Este, institución donde se formó desde niño y desarrolló prácticamente toda su etapa de formación. Allí disputó torneos nacionales en las categorías U-16 y U-18, además de debutar en la Liga PROM, consolidándose como una de las promesas de su generación.

Posteriormente dio el salto a España para continuar su crecimiento deportivo, incorporándose a la academia IDA Valencia, antes de integrarse a la categoría juvenil de la Unió Esportiva Vall de Uxó (UDE), donde sus destacadas actuaciones llamaron la atención de visores y entrenadores, quienes le abrieron la puerta para realizar esta pretemporada con el CD Extremadura.

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Aprender de jugadores experimentados

Moltó afirmó que convivir con futbolistas de amplia trayectoria será determinante para acelerar su desarrollo: “Sé que este equipo me va a aportar muchísima experiencia. Compartir con jugadores que llevan muchos años en estas categorías, e incluso algunos que han jugado en Segunda División, es un orgullo y una oportunidad para seguir creciendo”.

El joven futbolista aseguró que el mayor desafío durante su carrera ha sido aprender a convivir con las críticas y mantener la confianza en sí mismo: “Quizás el reto más grande ha sido escuchar a personas que te dicen que no puedes lograrlo. Pero con el tiempo esas mismas personas terminan apoyándote cuando alcanzas tus objetivos”.

Fuera de la cancha, Moltó destacó que la disciplina y la fortaleza mental son las bases para construir una carrera deportiva: “Lo más importante que puede tener un jugador es disciplina y una buena mentalidad. Para cumplir estos sueños hay que hacer muchos sacrificios, como estar lejos de tu casa, de tu familia y de tus amigos”, aseveró.

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Un mensaje para las nuevas generaciones

Desde España, Moltó envió un mensaje de motivación a los jóvenes futbolistas panameños que aspiran a competir en el extranjero: “En Panamá hay un talento increíble. Estoy seguro de que muchos jugadores podrán salir al extranjero si trabajan con esfuerzo, mantienen una buena actitud y nunca dejan de creer. Con disciplina, sacrificio y la ayuda de Dios, todo se puede lograr”.

Con esta experiencia en el CD Extremadura, Juan Moltó continúa escribiendo un nuevo capítulo en su carrera deportiva y reafirma el crecimiento del talento panameño que busca abrirse camino en el exigente fútbol europeo. Su historia representa un ejemplo de perseverancia, preparación y compromiso para las nuevas generaciones de futbolistas del país.

Nota de prensa