Juegos Bolivarianos Ayacucho 2026 | Medalla de plata para el futsal de Panamá
Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho - Lima 2025 finalizan el 7 de diciembre.
Panamá/La selección nacional de futsal de Panamá obtuvo la medalla de plata tras ser derrotada por Paraguay en la final del torneo.
El partido, disputado el 3 de diciembre de 2025, concluyó con un marcador de 2-2 tras los 40 minutos reglamentarios y el tiempo extra, decidiéndose el título mediante tiros penales, donde Paraguay se impuso por 5-3.
Los goles panameños en el tiempo reglamentario fueron anotados por Ángel Sánchez y Alfonso Maquensi. Esta es la sexta medalla de plata que Panamá consigue en la edición actual de los Juegos Bolivarianos.
Otros resultados de Panamá en Ayacucho-Lima 2025:
- Atletismo: Cristal Cuervo finalizó en segunda posición en la prueba de los 400 metros planos femeninos, con un tiempo de 53.96 segundos. En la misma jornada, clasificó para la final de los 200 metros planos, que se disputará el 4 de diciembre, registrando el sexto mejor tiempo (24.04 segundos) en las semifinales.
- Boxeo:
- Cristofer Filos se clasificó para la final de la categoría de 60 kg tras vencer por RSC (parada del referee) en el segundo asalto al peruano Francesco Odria en semifinales. Disputará la medalla de oro contra el colombiano Yilmar González.
- Eduardo Beckford fue superado por decisión unánime (0-4) por el ecuatoriano José Rodríguez en semifinales de la categoría de 70 kg, obteniendo la medalla de bronce.
- Triatlón:
- En la prueba individual masculina, Diego Lucero finalizó en la posición 15 con un tiempo de 1:01:25.00, mientras que Oliver Batista ocupó el lugar 18 con un tiempo de 1:03:14.00.
- En la prueba por parejas masculina, el equipo de Panamá finalizó en octavo lugar con un tiempo de 2:04:40.00.
- Gimnasia de Trampolín: Tres representantes panameños debutaron en la fase clasificatoria:
- Isabel Goon Lan finalizó sexta con un puntaje de 45.990, clasificando a la final.
- Allan Corbett finalizó noveno con 45.580 puntos, clasificando a la final.
- María Corbett finalizó en la posición 13 con 19.180 puntos.
Las competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 continúan este 4 de diciembre.
