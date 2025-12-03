Juegos Bolivarianos Ayacucho 2026 | Medalla de plata para el futsal de Panamá

Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho - Lima 2025 finalizan el 7 de diciembre.

Panamá/La selección nacional de futsal de Panamá obtuvo la medalla de plata tras ser derrotada por Paraguay en la final del torneo.

El partido, disputado el 3 de diciembre de 2025, concluyó con un marcador de 2-2 tras los 40 minutos reglamentarios y el tiempo extra, decidiéndose el título mediante tiros penales, donde Paraguay se impuso por 5-3.

Los goles panameños en el tiempo reglamentario fueron anotados por Ángel Sánchez y Alfonso Maquensi. Esta es la sexta medalla de plata que Panamá consigue en la edición actual de los Juegos Bolivarianos.

Otros resultados de Panamá en Ayacucho-Lima 2025:

Atletismo: Cristal Cuervo finalizó en segunda posición en la prueba de los 400 metros planos femeninos , con un tiempo de 53.96 segundos . En la misma jornada, clasificó para la final de los 200 metros planos , que se disputará el 4 de diciembre , registrando el sexto mejor tiempo (24.04 segundos) en las semifinales .

Cristofer Filos se clasificó para la final de la categoría de 60 kg tras vencer por RSC (parada del referee) en el segundo asalto al peruano Francesco Odria en semifinales . Disputará la medalla de oro contra el colombiano Yilmar González .

En la prueba individual masculina , Diego Lucero finalizó en la posición 15 con un tiempo de 1:01:25.00 , mientras que Oliver Batista ocupó el lugar 18 con un tiempo de 1:03:14.00 .

Tres representantes panameños debutaron en la : Isabel Goon Lan finalizó sexta con un puntaje de 45.990 , clasificando a la final .

Las competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 continúan este 4 de diciembre.

