Lineth Cedeño mantiene intacto su sueño de estar en la Copa Mundial de fútbol

La atacante panameña Lineth Cedeño, quien juega en la Serie A del fútbol femenino con Sampdoria, tiene sueños recurrentes referente a la selección de Panamá y el reto de clasificar a un mundial femenino.

En una entrevista realizada por el centro de prensa de Fepafut, la popular "palito" comentó que todas las noches se imagina clasificando a la Copa Mundial de la Fifa.

La selección está muy bien, veo a mis compañeras muy concentradas y con muchas ganas de hacer historia

Cada vez que es convocada por el entrenador Ignacio "Nacho" Quintana, señaló: "Significa mucho para mí estar en esta lista para el repechaje, ya que sé que todas quisieran estar. Las que tenemos la oportunidad vamos aprovecharla y a dar lo mejor de cada una para lograr el objetivo. Tenemos que seguir creyendo y aprovechar esta oportunidad al máximo”.

Lineth Cedeño enfocada en sus clases de italiano dos veces por semana.

Viviendo en la ciudad de Génova, Cedeño cuenta que se siente muy bien en el UC Sampdoria, tanto con el cuerpo técnico como con sus compañeras:“Hay muy buen fútbol, ya que en todo este tiempo he aprendido mucho. Fue muy bueno el recibimiento de parte del equipo y en poco tiempo fui acoplándome a lo que es el idioma y el fútbol que aquí se juega”.

Dentro de su familia hay una persona que siempre le brindó su apoyo.

Fue a los cinco años cuando Cedeño comenzó a jugar al fútbol y recuerda muy bien que fue su abuela, Isabel de Valderrama, quien la llevó a la escuelita del San Cristóbal FC: “Mi abuela fue la que siempre me apoyó y me acompaña a todos lados para jugar. Fue ella quien me presentó el fútbol”, menciona con gratitud.

¿Donde jugó antes de Sampdoria?

En su carrera como futbolista profesional, la atacante ha jugado en Panamá (en el Tauro FC de la LFF (Liga de Fútbol Femenino) y luego logró salir al extranjero, en donde ya ha pasado por España (Joventut Almassora CF y en el Alhama ElPozo) y en Italia (en el Hellas Verona, club que le dio la oportunidad de dar el salto al UC Sampdoria, club donde se desempeña actualmente).

Con información de Fepafut.