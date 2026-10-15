Michael Amir Murillo en Europa League Hoffenheim vs Besiktas | Dónde ver gratis este partido

Hoffenheim buscará cortar su mala racha en la segunda jornada de la UEFA Europa League cuando reciba al Besiktas , ganador en la fecha inaugural del torneo.

Panamá/El Hoffenheim atraviesa un arranque de temporada 2026/27 complicado. Tras caer 3-2 ante el Hamburgo el fin de semana, acumula cinco derrotas en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, con una sola victoria.

En la Europa League, el equipo alemán perdió 2-0 ante el OFI Creta en la primera jornada, pese a dominar el juego y llegar como gran favorito de las casas de apuestas. Su mayor problema ha sido la defensa: recibió dos o más goles en cinco de sus últimos seis encuentros. Además, solo ha ganado un partido en sus últimos cinco como local en la Europa League (dos empates y dos derrotas).

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Un Besiktas con impulso europeo

El conjunto turco llega con una campaña continental muy productiva. Ganó cinco de sus seis partidos de la fase previa sin recibir goles y debutó en la fase de liga con un contundente 4-1 sobre el Marsella de Francia.

Con otro triunfo, el Besiktas ganaría sus dos primeros partidos europeos de una temporada por cuarta vez en su historia y por primera vez desde la Champions League 2017/18. Sin embargo, la historia no lo favorece: ha perdido diez de sus últimos 13 partidos europeos como visitante desde inicios de 2019 y solo marcó más de un gol en dos de ellos.

Antecedentes

El Hoffenheim está invicto en sus dos duelos europeos previos contra equipos turcos (una victoria y un empate). El Besiktas, por su parte, acumula cinco derrotas consecutivas ante rivales alemanes.

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Jugadores a seguir y bajas

En el local, Bambasé Conté anotó su primer gol con el Hoffenheim el fin de semana. Sus últimos cuatro tantos con el club han sido en casa, y dos de ellos abrieron el marcador antes de la media hora.

En el visitante, Orkun Kokcu suma nueve participaciones en gol en 13 partidos oficiales esta temporada y repartió dos asistencias en la jornada inaugural.

Bajas: el Hoffenheim no cuenta con Albian Hajdari. El Beşiktaş probablemente no tendrá a sus delanteros Václav Cerny y Milot Rashica.

Datos y rachas

Solo tres de los últimos ocho partidos europeos del Hoffenheim como local vieron goles de ambos equipos .

de los últimos ocho partidos europeos del Hoffenheim como local vieron . El Hoffenheim ha ganado cinco o más tiros de esquina en cada uno de sus siete partidos esta temporada.

en cada uno de sus siete partidos esta temporada. Solo uno de los últimos siete partidos europeos del Beşiktaş como visitante tuvo más de 2.5 goles .

de los últimos siete partidos europeos del Beşiktaş como visitante tuvo . En los últimos seis partidos del Beşiktaş, el primer gol llegó antes del minuto 30.

Este partido podrá ser visto por las pantallas de TVMAX y TVN Pass hoy jueves 15 de octubre desde las 2:00 pm.