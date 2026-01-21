Michael Amir Murillo titular contra Liverpool en partido de UEFA Champions League

Panamá/La penúltima jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League enfrenta al Marsella contra el Liverpool, con ambos equipos bien posicionados para avanzar a los octavos de final. El panameño Michael Amir Murillo es titular en este partido.

Marsella en racha

El conjunto francés llega con una ventaja de tres puntos dentro del top 24, tras dos victorias consecutivas frente a Newcastle (2-1) y Royale Union Saint-Gilloise (3-2). Ese último triunfo significó la victoria número 50 del club en la competición, y ahora buscan encadenar tres triunfos europeos seguidos por primera vez desde 2010. Los dirigidos por Roberto De Zerbi llegan con confianza: han ganado sus últimos dos partidos domésticos, anotando 14 goles, y solo han caído dos veces en casa en toda la temporada (W8, D2).

Liverpool quiere presionar

El Liverpool pelea por mantenerse en la zona alta, igualado en puntos con los tres equipos que lo superan. Los Reds sumaron su 16ª victoria en 19 partidos de fase de grupos al vencer al Inter (1-0), finalista de la pasada edición. Además, acumulan 14 triunfos en 18 partidos como visitante en la UCL. Sin embargo, el equipo de Arne Slot atraviesa un bache: ha empatado cuatro de sus últimos cinco encuentros (W1), incluyendo un 1-1 ante Burnley, lo que empaña una racha de 12 partidos invictos (W6, D6).

Historial directo

El Liverpool domina los antecedentes con tres victorias consecutivas frente al Marsella, la última en 2008. No obstante, los ingleses solo han ganado una vez en seis visitas a Francia (D2, L3). Por su parte, el Marsella rompió una mala racha al vencer al Newcastle (2-1), cortando una seguidilla de 12 partidos sin ganar ante rivales ingleses (D3, L9).

Estadísticas y Rachas

El Marsella mantiene una racha activa de 30 partidos sin empatar en la UCL, la más larga en la historia de la competición (W8, L22).

mantiene una en la UCL, la más larga en la historia de la competición (W8, L22). Nueve de los últimos 12 partidos del Marsella terminaron con más de 2.5 goles .

del Marsella terminaron con . El Liverpool solo ha recibido goles antes del descanso en 2 de sus últimos 12 partidos .

solo ha recibido goles . En apenas tres de sus últimos diez partidos como visitante en la UCL se vieron goles de ambos equipos.

Jugadores Clave a Seguir

Pierre-Emerick Aubameyang (Marsella): ha registrado 14 contribuciones de gol en sus últimos 14 partidos de UCL (G8, A6) y ha marcado 17 de sus últimos 20 goles de club en casa .

ha registrado (G8, A6) y ha marcado . Dominik Szoboszlai (Liverpool): ha participado en goles en sus últimos cuatro partidos de UCL (G3, A2), incluyendo el penalti decisivo contra el Inter en la jornada seis.

Jugadores Ausentes

Marsella: Bilal Nadir salió lesionado el fin de semana y Benjamin Pavard ya estaba fuera.

salió lesionado el fin de semana y ya estaba fuera. Liverpool: no presenta nuevas preocupaciones por lesiones.

