Mundial Sub-20 Chile 2025| Paraguay vs Panamá: Lo que debes saber de este partido de la jornada inaugural

Panamá/Las selecciones de Panamá y Paraguay forman parte del arranque del Mundial Sub-20 Chile 2025. Por lo tanto, ambos equipos tratarán de tener un debut exitoso lo que representará un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a instancias decisivas de esta competencia.

Al momento de rodar el balón en la ciudad chilena de Valparaíso, se escribirá una nueva historia. Es por eso que nos preparamos para ver este partido con algunos datos que presentamos a continuación.

El estadio Elías Figueroa Brander es el escenario del partido. Su capacidad es de 25,500 personas.

es el escenario del partido. Su es de 25,500 personas. El pitazo inicial del encuentro se dará a las 6:00 p.m., hora de Panamá (8:00 p.m., tiempo de Chile) .

. Panamá utilizará la camiseta alternativa de color celeste. En tanto que Paraguay utilizará su tradicional casaca rojo y blanco.

utilizará la camiseta alternativa de color celeste. En tanto que utilizará su tradicional casaca rojo y blanco. Los árbitros encargados del partido son los siguientes: José María Sánchez (España/ árbitro), Raúl Cabanero (España/asistente 1), Inigo López de Cerain (España/ asistente 2) y Omar Artan (Somalia/ cuarto árbitro).

encargados del partido son los siguientes: José María Sánchez (España/ árbitro), Raúl Cabanero (España/asistente 1), Inigo López de Cerain (España/ asistente 2) y Omar Artan (Somalia/ cuarto árbitro). No se utilizará el VAR para este partido. En su lugar se contará con un soporte de video que funcionará de la siguiente manera: Cada equipo puede solicitar dos revisiones durante un partido, ya sea por roja directa, gol polémico o confusión de identidad. Si la revisión del árbitro modifica la decisión original, el equipo conserva la solicitud. Si la revisión del árbitro confirma la decisión original, el equipo pierde la solicitud.

para este partido. En su lugar se contará con un que funcionará de la siguiente manera: Cada equipo puede solicitar dos revisiones durante un partido, ya sea por roja directa, gol polémico o confusión de identidad. Si la revisión del árbitro modifica la decisión original, el equipo conserva la solicitud. Si la revisión del árbitro confirma la decisión original, el equipo pierde la solicitud. Esta será la primera vez que Panamá y Paraguay se enfrentan en un Mundial Sub-20.

que y se enfrentan en un Mundial Sub-20. El encuentro entre Panamá y Paraguay será el número 20 para los panameños en su historia dentro del torneo.

En los 19 partidos que ha disputado en mundiales Sub-20 , Panamá registra una victoria, cuatro empates y 14 derrotas, con 11 goles a favor y 38 en contra para -27.

que ha disputado en , registra una victoria, cuatro empates y 14 derrotas, con 11 goles a favor y 38 en contra para -27. Panamá estará en su séptima participación en un Mundial Sub-20 . La ocasión anterior fue en el año 2019 cuando el torneo se realizó en Polonia .

estará en su séptima participación en un . La ocasión anterior fue en el año cuando el torneo se realizó en . La mejor participación panameña en los mundiales sub-20 fue en Polonia 2019 donde alcanzó los octavos de final.

fue en donde alcanzó los octavos de final. Jorge Dely Valdés entrenará por segunda vez al equipo panameño en un Mundial Sub-20 . Él dirigió al combinado canalero en la competencia realizada en Polonia .

entrenará por segunda vez al equipo panameño en un . Él dirigió al combinado canalero en la competencia realizada en . Esta será la cuarta participación de Paraguay en el Mundial Sub-20 . La anterior fue en el año 2013 cuando el torneo se realizó en Turquía .

en el . La anterior fue en el año cuando el torneo se realizó en . Antolín Alcaraz asumió la dirección técnica del conjunto paraguayo luego de una derrota sufrida ante Uruguay , por marcador de 6 a 0, en el clasificatorio sudamericano.

asumió la dirección técnica del conjunto paraguayo luego de una derrota sufrida ante , por marcador de 6 a 0, en el clasificatorio sudamericano. Una vez que Alcaraz tomó las riendas del elenco sub-20 de Paraguay , el progreso que tuvo en el Sudamericano fue notable hasta alcanzar la clasificación como el cuarto sembrado del torneo.

tomó las riendas del , el progreso que tuvo en el Sudamericano fue notable hasta alcanzar la clasificación como el cuarto sembrado del torneo. El panameño Rafael Mosquera y el paraguayo Lucas Quintana son los considerados jugadores referentes de ambas selecciones. Mosquera juega para el New York Red Bulls II de Estados Unidos y Quintana forma parte del club Cerro Porteño de Paraguay.

Lo que acontezca en este encuentro lo podrás ver a través de TVMAX y TVN Pass con una previa que comenzará a las 5:30 p.m. (hora panameña).

Información de FPF