Panamá ya tiene sus rivales para el Campeonato Sub-20 de Concacaf

La Concacaf realizó el sorteo que determinó los grupos para el certamen que se realizará en México

Panamá/Panamá estará en el Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf que se llevará a cabo este año en México. Esto fue determinado en un sorteo realizado este jueves por el organismo rector del fútbol en Norte, Centroamérica y el Caribe.

El elenco panameño tendrá como oponentes en esa agrupación a las representaciones de Canadá, Honduras y Jamaica.

Durante el sorteo se conformaron otros dos grupos que quedaron así:

Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití

Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

El torneo se disputará del 24 de julio al 9 de agosto de este año y será clasificatorio al Mundial Sub-20 del año 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Te puede interesar: Mike Stump lidera a la selección Sub20 de Panamá rumbo al Premundial de Concacaf

Así se hizo el sorteo

Doce equipos participarán en la fase de grupos del cerrtamen. Estos fueron divididos en cuatro bombos según el Ranking Sub-20 de la Concacaf. Los bombos 1 y 2 incluyeron a los seis equipos preclasificados para la fase de grupos, de la siguiente manera:

Bombo 1 (tres equipos mejor clasificados): Estados Unidos, México, Honduras

(tres equipos mejor clasificados): Estados Unidos, México, Honduras Bombo 2 (tres equipos peor clasificados): Panamá, Cuba, Guatemala

Te puede interesar: Copa Sudamericana | Kadir Barría vio acción en triunfo de Botafogo sobre Racing

En los bombos 3 y 4 estaban los seis conjuntos que se clasificaron para la fase de grupos a través de las eliminatorias, de la siguiente manera:

Bombo 3 (tres equipos mejor clasificados): Canadá, Costa Rica, El Salvador

(tres equipos mejor clasificados): Canadá, Costa Rica, El Salvador Bombo 4 (tres equipos peor clasificados): Jamaica, Haití, Antigua y Barbuda

Los tres equipos mejor clasificados fueron preclasificados en las posiciones A1, B1 y C1 de los grupos A, B y C, respectivamente.

A partir del Bombo 1, los equipos fueron distribuidos en los grupos A, B y C según el orden en que se sortearon, con un máximo de un equipo por bombo en cada grupo. Este proceso se repetió para cada bombo hasta determinar las posiciones restantes en los grupos.

En la edición anterior del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, también disputado en México en 2024, México se alzó con el título tras derrotar a Estados Unidos por 2-1 en la final.

Te puede interesar: Avión de La Sele aterrizó en Panamá, realizan recibimiento en el aeropuerto de Tocumen