Panamá Sub-20 se activa con la mira puesta en el Torneo Maurice Revello

Panamá/La Selección Masculina Sub-20 de Panamá, liderada por el DT Jorge Dely Valdés, arranca sus preparativos con miras al próximo Torneo Maurice Revello 2025, a realizarse del 3 al 15 de junio en Francia.

Panamá Sub-20 iniciará mañana, miércoles 14 de mayo con su primer día de entrenamiento con los jugadores de los clubes que ya han quedado eliminados de la fase de playoffs del Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Las fechas de entrenamiento en este primer microciclo son del 14 al 17 de mayo.

El equipo entrenará del 14 al 16 de mayo en el Yappy Park, en Paseo del Norte, de 6:30 a.m. a 8:30 a.m., mientras que el sábado 17 de mayo practicará en las instalaciones del Mañanitas Country Club, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Esta primera semana de trabajos se realizarán a puerta cerrada, con el primer grupo de jugadores del plano local.

El equipo se mantendrá entrenando estos cuatro días, y luego continuarán del próximo lunes 19 de mayo hasta el viernes 30 de mayo, fecha en que estará viajando el primer grupo de jugadores y cuerpo técnico rumbo a territorio francés.

Los primeros jugadores llamados a entrenar son: Cecilio Burguess, del Umecit FC; Juan Hall, del Herrera FC; Ariel Arroyo, del Deportivo Árabe Unido; Anthony Herbert, del Deportivo Árabe Unido; y Daivis Murillo, de Potros del Este.

El resto de los jugadores del plano local irán uniéndose a los entrenamientos, una vez sus respectivos equipos vayan quedando eliminados de la fase final del Torneo Apertura.

Panamá se prepara para decir presente por cuarta ocasión consecutiva en el Torneo Maurice Revello en suelo francés.

Los dirigidos por el entrenador Jorge Dely estarán viendo acción en el grupo A y estarán debutando el próximo 3 de junio frente a Malí. Luego jugarán el 6 de junio ante Arabia Saudita y concluyen la ronda de grupos el 9 de junio frente a Francia.

La competencia, anteriormente conocida como el Torneo Esperanzas de Toulon, servirá de preparación para la Selección Sub-20 de cara a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

El torneo

El Torneo Maurice Revello, anteriormente conocido como el Torneo Esperanzas de Toulon, es una competencia anual de fútbol para selecciones sub-23 que se celebra en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia. Fundado en 1967 por Maurice Revello, el torneo ha sido una plataforma clave para que jóvenes talentos internacionales se muestren ante ojeadores y equipos profesionales .

Características

Aunque no está avalado por la FIFA, el Torneo Maurice Revello es reconocido por su alto nivel competitivo. En sus primeras ediciones, participaron equipos de clubes, pero desde 1975 se ha centrado exclusivamente en selecciones nacionales sub-23. El formato ha variado a lo largo de los años, pero generalmente incluye una fase de grupos seguida de semifinales y una final. La edición de 2024 contó con 12 equipos divididos en dos grupos, con partidos disputados en varias ciudades de la región .

El Torneo Maurice Revello es una cita obligada para los aficionados al fútbol que desean ver a las futuras estrellas del deporte en acción, y continúa siendo una herramienta valiosa para el desarrollo del fútbol juvenil a nivel mundial.

