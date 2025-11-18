Panamá vs El Salvador | Así están las estadísticas del partido y los mejores evaluados

Panamá/Se juega el segundo tiempo y la selección de Panamá sigue ganando 2-0 y la estadística sigue reflejando una superioridad abrumadora de los canaleros en este compromiso clave de las Eliminatorias Concacaf, donde el equipo canalero mantiene un dominio absoluto mientras el partido continúa en marcha.

Con una posesión del 69%, la Selección Nacional controla el ritmo del encuentro y marca claramente la pauta ante un rival que ha generado muy poco. El Expected Goals (xG) también evidencia la diferencia: 2.12 para Panamá frente a solo 0.23 de su oponente.

En cuanto a volumen ofensivo, la Roja ya registra 13 tiros totales, con 7 disparos al arco, sin conceder ninguno en contra, apoyándose además en 5 grandes ocasiones creadas y una precisión de pases del 88% (263/299). Incluso en defensa, el compromiso es total, acumulando 32 duelos ganados que sostienen el orden táctico del equipo.

Uno de los puntos más altos del rendimiento panameño proviene justamente de sus laterales. Éric Davis, figura recurrente del equipo, se mantiene como uno de los jugadores más influyentes con una calificación provisional de 8.5.

El lateral izquierdo no solo cumple en tareas defensivas, sino que también se proyecta con peligro, aportando 1 gol y registrando un xG de 0.79 y un xA de 0.68, cifras que lo consolidan como un arma clave en la construcción ofensiva. Además, su aporte en generación de juego incluye una gran oportunidad creada y un 85% de precisión en sus pases, elementos que lo mantienen como uno de los pilares del funcionamiento colectivo.

Del lado derecho, César Blackman también está firmando una actuación destacada, sumándose a la producción ofensiva con 1 gol, además de 2 tiros a puerta y una notable presencia en campo rival con 4 toques en el área.

A su desempeño se suma la solidez del central Carlos Harvey, quien mantiene una calificación de 7.9, una precisión de pases del 92% (45/49) y un desempeño impecable en el juego aéreo, ganando el 100% de sus duelos. Estas estadísticas, mientras el encuentro sigue su curso, confirman el impacto de una defensa que no solo contiene, sino que impulsa el ataque y sostiene la estrategia planteada por Panamá en una noche que puede ser determinante para sus aspiraciones mundialistas.

