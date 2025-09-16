Real Madrid vs Marsella| Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 1 de la UEFA Champions League

España/El Olympique de Marsella y el Real Madrid se enfrentan en el arranque de la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League. Este es un partido que genera expectativas ante la posibilidad de que Michael Amir Murillo se convierta en el segundo jugador panameño que compita en el prestigioso torneo de clubes de Europa.

Las alineaciones de ambos equipos fueron confirmadas. Estos son los oncenos titulares de ambos equipos.

Real Madrid

Courtois Trent Militao Huijsen Carreras Valverde Tchouameni Mastantuono Arda Güler Rodrygo Mbappé

DT: Xabi Alonso

Marsella

Rulli Pavard Medina Balerdi Emerson Kondogbia Hojdjerg Greenwood O'Riley Weah Aubameyang

DT: Roberto De Zerbi

Murillo iniciará en el banco de suplentes. El partido se jugará en el estadio Santago Bernabéu y comenzará a las 2:00 p.m.

Previa

El defensor panameño Michael Amir Murillo podría vivir de los momentos más importantes de su carrera profesional.

En la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el Olympique de Marsella debutará nada menos que en el Santiago Bernabéu, el templo donde el Real Madrid, máximo ganador del torneo, ha forjado su grandeza.

Un debut soñado para Murillo

Para Murillo, este compromiso no solo significa estrenarse en la competición de clubes más prestigiosa del planeta, sino hacerlo contra el club más exitoso de Europa. El lateral panameño llega en buen momento, consolidado en el once del Marsella y motivado tras brillar en la goleada 4-0 sobre Lorient en la Ligue 1. Con este partido, escribe una página dorada para el fútbol panameño, al unirse al selecto grupo de compatriotas que han jugado en la Champions League.

El momento de los equipos

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, atraviesa una racha perfecta. Ha ganado sus primeros cuatro partidos oficiales de la temporada y viene de un trabajado 2-1 contra la Real Sociedad en LaLiga, demostrando solidez y carácter. En el Bernabéu, su fortaleza es conocida: seis victorias en sus últimos ocho partidos de Champions y un dato alentador para los espectadores neutrales, en 11 de sus últimos encuentros europeos en casa, ambos equipos lograron marcar.

En contraste, el Marsella se presenta con luces y sombras. Pese a la reciente goleada en la Ligue 1, su rendimiento fuera de casa preocupa. Solo suma una victoria en sus últimos 11 partidos como visitante en la Champions, con 10 derrotas en ese lapso. Además, su técnico, Roberto De Zerbi, todavía no conoce el triunfo en la competición, lo que añade presión al banquillo.

Un historial adverso

Las estadísticas pesan en la previa. Real Madrid y Marsella se han enfrentado cuatro veces en fase de grupos, con saldo perfecto para los españoles: cuatro victorias, todas con al menos dos goles anotados. Aún más contundente, el club merengue nunca ha perdido en casa contra un equipo francés en la Copa de Europa/Champions, con un récord de 11 triunfos y 4 empates.

Jugadores a seguir

El Madrid cuenta con el talento emergente de Arda Güler, autor del gol de la victoria ante la Real Sociedad y protagonista en tres anotaciones en sus últimos tres juegos. Sin embargo, los blancos no estarán completos: la lesión de Antonio Rüdiger deja un hueco sensible en la zaga.

En el Marsella, la atención se centra en Angel Gomes, quien llega con gol en sus estadísticas recientes, aunque también con cierta indisciplina tras ser amonestado en sus dos últimas apariciones. La posible baja de Amine Gouiri podría debilitar el ataque galo.

Un reto monumental

Para Michael Amir Murillo y el Marsella, el desafío es enorme. El Bernabéu, la historia y las estadísticas parecen jugar en contra, pero el fútbol siempre guarda espacio para las sorpresas. Una actuación sólida no solo marcaría el debut del panameño, sino que también podría abrir una nueva página en la historia europea del club francés.

La noche en Madrid promete ser intensa: un debut soñado, un rival histórico y la ilusión de escribir una gesta que rompa con todos los pronósticos.