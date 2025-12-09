Royale Union SG vs Olympique Marsella | Michael Amir Murillo regresa a la titularidad en Champions League

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El fútbol europeo presenta un duelo vibrante entre el Royale Union Saint-Gilloise y el Olympique de Marsella, un partido en el que la gran noticia para la afición panameña es que Michael Amir Murillo vuelve a la acción y lo hace como titular tras recuperarse plenamente de la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. Esta vez será colocado como marcador central.

Su regreso representa un refuerzo fundamental para el conjunto dirigido por Roberto De Zerbi.

El Marsella busca recuperar regularidad con un once competitivo, mientras que el Union Saint-Gilloise, bajo la dirección de David Hubert, intentará imponer su ritmo ante su público.

Alineación Titular – Royale Union Saint-Gilloise

37 Kjell Scherpen

5 Kevin Mac Allister

16 Christian Burgess (C)

(C) 48 Fedde Leysen

6 Kamiel Van De Perre

8 Adem Zorgane

25 Anan Khalaili

17 Rob Schoofs

22 Ousseynou Niang

30 Raul Florucz

13 Kevin Rodríguez

DT: David Hubert

Alineación Titular – Olympique de Marsella

1 Gerónimo Rulli

22 Tim Weah

62 Michael Amir Murillo

21 Nayef Aguerd

33 Emerson Palmieri

18 Arthur Vermeeren

23 Pierre-Emile Højbjerg (C)

(C) 17 Matthew O’Riley

10 Mason Greenwood

97 Pierre-Emerick Aubameyang

14 Igor Paixão

DT: Roberto De Zerbi

El partido

El Olympique de Marsella visita a Royale Union Saint-Gilloise en un duelo cargado de historia, pues ambos equipos se enfrentaron por primera vez en Europa en 1962, iniciando así el extenso recorrido europeo del conjunto francés, que suma 278 partidos internacionales.

El Royale Union llega motivado tras sorprender en la jornada anterior con un triunfo 1-0 sobre Galatasaray, aunque sus 6 puntos no le alcanzan para entrar en el top 24 de la competición. Sin embargo, su presente liga lo mantiene como líder en la Jupiler Pro League, pese a no haber ganado en sus últimos dos compromisos locales. Su gran reto sigue siendo jugar en el Lotto Park, estadio donde ha perdido ambos partidos de UCL por goleadas de 4-0 ante Inter y Newcastle.

Por su parte, el Marsella llega dentro de los clasificados tras vencer 2-1 al Newcastle en su último partido europeo. No obstante, el técnico Roberto De Zerbi carga con malos antecedentes: nunca ha logrado victorias consecutivas en Champions League y todavía no ha ganado un partido como visitante en esta competición (5 derrotas). Además, el equipo francés atraviesa un bache tras dos juegos sin triunfos, incluyendo una derrota ante Lille que los aleja de la pelea por la Ligue 1.

En el historial, el Royale Union domina con dos victorias en los únicos enfrentamientos previos, imponiéndose por un global de 4-3 hace 63 años en la Copa de Ferias.